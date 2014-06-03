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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:51 BJT

日本个股：东芝控告台湾力晶等企业侵害快闪记忆体专利

路透东京6月3日 - 日本东芝 周二表示，已在台湾法院对提起诉讼，控告台湾力晶科技以及其他三家企业侵害东芝快闪记忆体(闪存)专利。

一位东芝发言人表示，公司求偿1亿台币(330万美元)，并要求终止侵权产品的销售与制造。

3月，东芝亦控告韩国SK Hynix ，称Hynix涉嫌窃取快闪记忆体技术相关资料，并要求损害赔偿。 (完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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