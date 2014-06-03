《台湾利率预测》6月短票利率料在0.58-0.62%，关键在季底紧缩因素

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
* 季底的紧缩效果将是利率是否走高的变数
* 提存期短票利率区间先看0.58-0.62%，持平上月
路透台北6月3日 - 根据路透周二访谈六家金融机构，预估台湾6月提存期短票利率区间料在0.58-0.62%，季底的紧缩效果将为决定利率再走高的主因。
交易人士指出，5月提存期底时因税款入库因素使银行操作保守，市场资金较预估为紧，也令短票成交利率较原先预估为高。6月季底银行因资本计提的因素，预料月底时将更不愿承做跨月拆款，且基金赎回卖压也将加大，皆为紧缩情况是否加剧的变数。
〞季底会紧一些，会有更多银行不能跨月。〞一位民营银行人士称。
但也有交易人士指出，由于大型银行没有跨月不能拆款的限制，因此季底若是资金紧俏，大型银行也能入市支应资金供给。但这些银行通常拆出利率偏高于一般水位，因此也可能导引利率上扬。
此外，台湾央行本季底将召开第二季全体理监事会议。只不过，市场人士多认为，由于美国尚未走上升息循环，要台湾央行提早于美国升息恐怕机会不大。
对于本次央行会议，根据路透3月间的调查显示，15家金融机构中，14家预估台湾央行将维持重贴现率不变于1.875%，一家认为央行将升息半码(0.125个百分点)至2.0%。台湾央行利率调查请见
6月大额税款入库情况分别为：6/11--人综所税金融机构委托取款扣款，银行缴交予台银，台银隔日上缴国库。去年该金额717亿台币。6/12--个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公 库。
6月提存期的宽松因素包括：共约逾4兆(万亿)台币的央行存单到期、以及690.5亿的国库券到期。
紧缩因素方面，6月财政部将标售750亿台币的中央政府公债，央行则将标售一年/两年期定存单，共1,300亿台币。
以下为各金融机构对6月提存期的短票(自保)利率预测：
金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)
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大型票券商一 0.58 0.62
大型票券商二 0.58 0.62
大型银行一 0.58 0.62
大型银行二 0.59 0.65
小型银行三 0.58 0.62
大型银行四 0.58 0.62
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中 值 0.58 0.62(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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