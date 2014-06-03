香港个股：时代地产与越秀产业基金订立战略合作，涉资30亿元人民币

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港6月3日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二公布，公司与广州越秀产业基金订立战略合作协议，本次合作的最高本金额为30亿元人民币。
该公司在联交所一份声明中称，战略合作协议包括于时代地产现有及新物业开发项目的融资、一般营运资金的融资以及其他一般企业活动的融资。
“董事会相信，与越秀产业基金的战略合作将有利于本集团的业务发展及扩张。”该公司并称，协议双方将展开进一步协商，并订立新协议及落实协议的详细范围、条款及条件。
这次合作未知能否为内地房地产商提供更廉宜的融资渠道。今年3月，时代地产境外发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，年息率达12.625%。
越秀产业基金由广州越秀金融控股集团拥有及管理，于2011年成立，注册资本1亿元，核心业务包括固定收入及新兴产业的投资管理。
越秀金融为广州市政府属下越秀集团的企业，总资产逾1,000亿元，并持有创兴银行 、广州证券等。
香港时间10:49，时代地产跌2.81%，报3.11港元；大市恒生指数 则升0.66%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508