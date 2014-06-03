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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:58 BJT

香港个股：时代地产与越秀产业基金订立战略合作，涉资30亿元人民币

路透香港6月3日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二公布，公司与广州越秀产业基金订立战略合作协议，本次合作的最高本金额为30亿元人民币。

该公司在联交所一份声明中称，战略合作协议包括于时代地产现有及新物业开发项目的融资、一般营运资金的融资以及其他一般企业活动的融资。

“董事会相信，与越秀产业基金的战略合作将有利于本集团的业务发展及扩张。”该公司并称，协议双方将展开进一步协商，并订立新协议及落实协议的详细范围、条款及条件。

这次合作未知能否为内地房地产商提供更廉宜的融资渠道。今年3月，时代地产境外发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，年息率达12.625%。

越秀产业基金由广州越秀金融控股集团拥有及管理，于2011年成立，注册资本1亿元，核心业务包括固定收入及新兴产业的投资管理。

越秀金融为广州市政府属下越秀集团的企业，总资产逾1,000亿元，并持有创兴银行 、广州证券等。

香港时间10:49，时代地产跌2.81%，报3.11港元；大市恒生指数 则升0.66%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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