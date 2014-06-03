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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 11:30 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称，正采取举措防止长期利率上升

路透东京6月3日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，央行正采取政策举措来防止长期利率上升。

黑田东彦在众议院金融事务委员会上表示，紧俏的劳动市场和通胀预期升高在推升消费者物价上扮演重要角色。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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