台湾债市：RP利率回稳高位成交趋少，资金回流情况尚佳

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北6月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二高位成交减少，主要受惠资金回流力道不弱。交易商预期本周虽仍有资金多缺不一的零星状况，但预期资金回流会趋于稳定，利率将慢慢回到月底紧缩前的区间。
市场人士指出，今日仍有少数几家大型投信见大额赎回，显见缴税因素仍影响市场调度，但其他投信资金回流亦足以适时补充，递补资金不难寻觅，让高位利率成交渐少。
〞今天的(资金供应)情况比上礼拜好很多...利率低位的成交比重增加了。〞一证券商交易员说。
不过也有交易员指出，本周尚有5日(周四)的投信例行赎回高峰，加上企业及个人缴税仍陆陆续续自市场移走资金，虽然预期本周的资金情势不会再恶化，利率将稳于区间，但由于各家交易商往来对象不同，资金多缺不一的情况仍可能影响调度。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间回稳至0.53-0.55%，上日在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%高位成交渐少。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，今日已不复见0.52%的高位利率；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，0.56%成交渐少，0.57%则几无成交；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，与上日相同。
本周债券发行较为零星，今日有F-永冠 转换公司债15亿台币发行，明日则有飞宏科技 转换公司债15亿台币交割。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508