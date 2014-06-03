台湾债市：RP利率回稳高位成交趋少，资金回流情况尚佳

路透台北6月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二高位成交减少，主要受惠资金回流力道不弱。交易商预期本周虽仍有资金多缺不一的零星状况，但预期资金回流会趋于稳定，利率将慢慢回到月底紧缩前的区间。

市场人士指出，今日仍有少数几家大型投信见大额赎回，显见缴税因素仍影响市场调度，但其他投信资金回流亦足以适时补充，递补资金不难寻觅，让高位利率成交渐少。

〞今天的(资金供应)情况比上礼拜好很多...利率低位的成交比重增加了。〞一证券商交易员说。

不过也有交易员指出，本周尚有5日(周四)的投信例行赎回高峰，加上企业及个人缴税仍陆陆续续自市场移走资金，虽然预期本周的资金情势不会再恶化，利率将稳于区间，但由于各家交易商往来对象不同，资金多缺不一的情况仍可能影响调度。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间回稳至0.53-0.55%，上日在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%高位成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，今日已不复见0.52%的高位利率；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，0.56%成交渐少，0.57%则几无成交；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，与上日相同。