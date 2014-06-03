澳洲央行周二在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变，称利率可能将在一 定时期内维持稳定，货币政策仍然宽松，全球经济继续温和成长。 印度央行总裁拉詹周二宣布，维持回购利率在8.00%不变，符合广泛预期。随着央行推 出一系列紧缩政策，该国消费者物价今年不断下滑。 日本央行总裁黑田东彦周二重申，如果存在威胁到2%通胀目标的风险，央行将毫不犹豫 地进一步放宽政策。 黑田东彦警告称，现在讨论退出央行量化宽松(QE)政策的 策略还为时过早，并强调当前重点是保持市场的充裕流动性，以实现央行的通胀目标。[nL3 T0OK0JO] 根据周二公布的一份演讲稿，日本央行副总裁岩田规久男表示，如果政府的成长策略停 滞不前，可能导致日本陷入增长率较低且通胀温和的境地。 俄罗斯央行副总裁Ksenia Yudaeva周一表示，鉴于严重的通胀问题和一系列其他负面因 素，这意味着俄罗斯央行还不能放松对卢布的立场。 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一在伊斯坦布尔出席一次会议时称，不应把2% 的通胀率目标看作上限，可以更高。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 亚 新西兰 官方指标利率3.00% 2014年4月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.2 5%。(完) (整理 蔡美珍；审校 艾茂林)