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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 13:01 BJT

澳门经济：5月博彩收入按年增9.3%至323.54亿澳门元，增速连三个月放缓

路透香港6月3日 - 澳门政府周二公布，5月份的博彩收入按年增加9.3%至323.54亿澳门元，同比增幅为今年2月以来连续第三个月下滑。

5月收入较前月的313.18亿澳门元小增3.3%；今年累计前五个月博彩收入为1,658.71亿澳门元，较上年同期增长15.8%。

欲浏览澳门博彩收入变化，请点选(link.reuters.com/dys79v)

多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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