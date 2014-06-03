中国金融：沪港通是内地大型券商新机遇，对香港本地业者是威胁

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港6月3日 - 香港和上海券商今年10月将迎来沪港股票市场交易互联互通(简称“沪港通”)，这对于内地大型券商来说是新的机遇，但对于香港本地券商则是威胁。
根据所谓的沪港股票市场交易互联互通机制，上海证券交易所和香港联合交易所将允许两地投资者通过当地证券公司（或经纪商）买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。
目前，由于中国放松资本市场管制的步伐非常缓慢，外资只能通过一些试点计划对大陆A股市场进行非常有限的投资，比如合格境外机构投资者制度(QFII)和人民币QFII。
新机制也将有配额限制，但向散户投资者开放。
即将到来的变化，为长期在香港开展业务的内地券商带来了宝贵机会。
“直通车机制可能导致香港较小型券商发生整合，”美银美林驻香港的香港与大陆银行分析师Chris Lai表示，指的是沪港股票市场交易互联互通机制。
近几年香港市场交易量稳步下滑，本地券商拼命争夺不断缩小的蛋糕。他们面对内地券商的竞争，处境更加堪忧。
与香港同业相比，大陆券商覆盖的A股家数更多、在境内市场拥有多年经验而且收费较低。(完) (编译 张涛；审校 白云)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508