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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 11:10 BJT

《全球汇市》美元指数接近四个月高点，受助于美国经济数据乐观

“当美国公债收益率近日下跌时，兰特处于超买，因投资者寻求较高收益。目前美国公债收益率反弹，资金正在撤离，最先逃离的是南非等基本面不稳的经济体，”Murata称。

澳元周一因楼市数据疲弱而走低，在今日澳洲央行公布利率决议前，澳元兑美元下跌。

澳洲央行将于0430GMT宣布决议，预计会按兵不动。

澳元兑美元 最新报0.9235美元，自周一高点0.9321回落。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3601 1.3594 +0.05 -1.05 1.3745

美元/日圆 102.36 102.36 +0.00 -2.79 105.30

欧元/日圆 139.23 139.15 +0.06 -3.80 144.73

美元/瑞郎 0.8982 0.8986 -0.04 +0.60 0.8928

英镑/美元 1.6744 1.6745 -0.01 +1.14 1.6556

美元/加元 1.0895 1.0899 -0.04 +2.59 1.0620

澳元/美元 0.9241 0.9246 -0.05 +3.68 0.8913

新西兰元/美元 0.8448 0.8450 -0.02 +2.95 0.8206

澳元/日圆 94.590 94.640 -0.05 +0.79 93.850

新西兰元/日圆 86.470 86.490 -0.02 +0.07 86.410

英镑/日圆 171.39 171.40 -0.01 -1.69 174.33

澳元/新西兰元 1.0931 1.0936 -0.05 +0.77 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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