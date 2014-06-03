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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 11:14 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元走疲，投资人等待澳洲央行决议

“我们现在认为澳洲央行可能开始‘张口操作’，再度围绕澳元汇率过高发表评论，”瑞银集团(UBS)的分析师Scott Haslem表示。

“虽然我们不相信澳洲央行近期会重新采取明确的宽松倾向，但其基调却可能略微更加‘温和’，可能在今天的会议上，抑或在未来几个月。”

这种谨慎态度，盖过了澳洲经常账赤字方面的乐观消息。第一季经常账赤字缩小一半以上至57亿澳元。

净出口对第一季国内生产总值(GDP)的贡献为正1.4个百分点，远高于路透调查的预估值，而且是五年来的最大贡献。

这预示周三公布的官方GDP报告可能显示增长速度快于目前预期的0.9%。

0.9200/10美元附近有强劲支撑，交易员称此处有大型选择权将在周二稍晚到期。阻力位接近0.9260。

新西兰元兑美元 跌0.1%，接近三个月低点0.8440美元，因美元普遍走强而承压。新西兰元兑多数主要货币走软，兑一篮子货币跌至78.94附近的三个月低位。(完)

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