中国资管：上周41款集合信托产品发行，规模环比增加期限缩短

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月24日-5月30日）共有23家信托公司发行了41款集合信托产品，发行量环比增加5款。
41款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.52亿元，环比增加0.07亿元，增幅为2.85%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为103.37亿元，环比增加15.12亿元，增幅为17.14%。
其中，募集规模最大的是华润信托发行的“鼎新131号佳兆业苏州塔园路项目集合信托”，募集规模为12.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。
从期限上看，41款新发行产品中，共有38款公布了期限，平均期限21.13个月，环比缩短0.90个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 9 8.89% 上升0.32个百分点
24个月期 20 10.09% 下降0.19个百分点
资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了15款，工商企业领域产品发行了12款，房地产领域产品发行了5款，证券投资和金融领域产品各发行了1款，其他领域产品发行了7款。
资金运用方式上看，权益投资类产品发行了17款，贷款运用类产品发行了11款，组合运用类产品发行了8款，股权投资和债权投资类产品各发行了2款，证券投资类产品发行了1款。
**成立集合信托产品47款**
上周共有26家信托公司成立了47款集合信托产品，发行量环比增加17款。
47款成立产品中，36款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.49亿元，环比增加0.25亿元，增幅为19.68%。
其中，成立规模最大的是四川信托发行的“川宝一号集合资金信托计划”，成立规模为8.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。
上周共有16款新成立产品公布了期限，平均期限16.75个月，环比缩短1.71个月。上周共有16款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.37%，环比上升0.28个百分点。
从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了10款，证券投资领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了6款，金融领域产品成立了5款，其他领域产品成立了11款。
从资金运用方式来看，权益投资类产品成立了11款，贷款运用类产品成立了9款，证券投资类产品成立了8款，债权投资类产品成立了7款，组合运用类产品成立了4款，股权投资类产品成立了1款，其他类产品成立了7款。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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