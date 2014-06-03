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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 11:22 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆再度波澜不兴，日经指数脱离盘初高位

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* 美元兑日圆再度波澜不兴，大多守在102.35-40

* 稍早高见102.45，隔夜报102.49，但日股日经指数脱离盘初高位

* 然日经指数早盘勉力收升0.76%

* 市场可能仍将关注日经指数下午的表现，期权到期亦带来压力

* 日本进口商和投资者持续采取逢低买进策略

* 日本出口商则一路向上设置卖单，在102.50上方和102.65上方有停止单.(完)

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