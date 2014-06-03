中国债市动态：定向降准将加力促现券收益率续降，但止盈盘浮现限制跌幅

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透上海6月3日 - 中国国务院常务会议提出将加大定向降准政策力度，推动银行间市场周二早盘现券收益率继续下行，但止盈盘随后浮现令跌幅受限，国债期货亦在盘初大幅冲高后回落；而随着资金预期趋向宽松，IRS呈现陡峭化走低，短端降幅约10个基点(bp)。
市场人士指出，货币政策不断祭出“微刺激”措施，令机构对债市中期强势的信心进一步巩固，虽然短期内收益率下滑较快，有一定整固需要，以消化获利回吐压力，但震荡向下的格局应能延续。
“（定向降准）这么搞，钱是要往银行间走了吧；IRS五年跌5个（基）点，一年下10个点。”上海一银行交易员称。
继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。
上海一券商交易员谈到，今日利率债相对表现更强，10年国开债收益率一度下滑近10个bp，最低至4.86%，随后虽有所回升至4.91%-4.92%，但仍较上日低3-4个bp，国债目前的收益率降幅亦相仿。
他并表示，相对而言信用债表现略逊，因上周收益率降速较快，市场短期略显僵持，“（资质）好的本来就不容易买，差的又有分歧，价差比较大。”
他认为，定向降准再度加力，令看多后市的论调强化，即便短期有调整，中期看仍可乐观看待，“有利的因素更多，现在追的人也有，心里也有底，虽然（收益率）下行空间可能没有之前那么大了。”
中国央行今日进行了300亿元正回购操作，仍为28天期，中标利率续持稳在4.00%，单日净投放530亿元人民币。
北京时间11:30，剩余期限约9.64年的国开行固息债140205券最新成交对应收益率 在4.88%，上日尾盘为4.9450%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.572元人民币，较上日结算价小涨0.058元，或0.06%，但低于上日收盘价94.614元。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508