中国债市动态：定向降准将加力促现券收益率续降，但止盈盘浮现限制跌幅

路透上海6月3日 - 中国国务院常务会议提出将加大定向降准政策力度，推动银行间市场周二早盘现券收益率继续下行，但止盈盘随后浮现令跌幅受限，国债期货亦在盘初大幅冲高后回落；而随着资金预期趋向宽松，IRS呈现陡峭化走低，短端降幅约10个基点(bp)。

市场人士指出，货币政策不断祭出“微刺激”措施，令机构对债市中期强势的信心进一步巩固，虽然短期内收益率下滑较快，有一定整固需要，以消化获利回吐压力，但震荡向下的格局应能延续。

“（定向降准）这么搞，钱是要往银行间走了吧；IRS五年跌5个（基）点，一年下10个点。”上海一银行交易员称。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

上海一券商交易员谈到，今日利率债相对表现更强，10年国开债收益率一度下滑近10个bp，最低至4.86%，随后虽有所回升至4.91%-4.92%，但仍较上日低3-4个bp，国债目前的收益率降幅亦相仿。

他并表示，相对而言信用债表现略逊，因上周收益率降速较快，市场短期略显僵持，“（资质）好的本来就不容易买，差的又有分歧，价差比较大。”

他认为，定向降准再度加力，令看多后市的论调强化，即便短期有调整，中期看仍可乐观看待，“有利的因素更多，现在追的人也有，心里也有底，虽然（收益率）下行空间可能没有之前那么大了。”

中国央行今日进行了300亿元正回购操作，仍为28天期，中标利率续持稳在4.00%，单日净投放530亿元人民币。

北京时间11:30，剩余期限约9.64年的国开行固息债140205券最新成交对应收益率 在4.88%，上日尾盘为4.9450%。