《中国金融债发行日程表》--6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= 国开行 *60 1 *4.3745% 固息增发债 5/28-6/4 *60 3 *4.7947% 固息增发债 5/28-6/4 *60 5 *4.9168% 固息增发债 5/28-6/4 *60 7 *5.0471% 固息增发债 5/28-6/4 *40 10 *5.0634% 固息增发债 5/28-6/4 (2014年第8-12期增发债) 农发行 50 1 4.45% 固息金融债 5/27-6/5 50 3 4.8801% 固息增发债 5/27-6/4 50 5 4.9921% 固息增发债 5/27-6/4 (三和五年品种分别为今年第34、35期增发债) 齐商银行 5 5 *5.90% 固息金融债 5/28-6/3 农发行 50 3 *3.8293% 固息增发债 5/30-6/6 (2011年第18期增发债，剩余期限约六个月) *国开行 50 1 4.09% 固息金融债 6/4-6/9 50 3 4.5785% 固息增发债 6/6-6/9 (今年第八期增发债) 50 5 4.6916% 固息增发债 6/6-6/9 (今年第九期增发债) 50 7 4.77% 固息金融债 6/4-6/9 40 10 4.8147% 固息增发债 6/6-6/9 (今年第11期增发债) *农发行 至多50 2 周四招标 固息增发债 6/6-6/10 (今年第31期债二次增发) 至多50 3 周四招标 固息增发债 6/6-6/10 (今年第33期债二次增发) 至多50 1 周四招标 固息金融债 6/6-6/11 *进出口行 至多60 3 周五招标 固息金融债 6/6-6/10 至多60 7 周五招标 固息增发债 6/6-6/10 (今年第30期七年品种增发债) *洛阳银行 至多50 3/5 周五招标 小微贷款专项债 6/6-6/9 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 康熙泽/边竞)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508