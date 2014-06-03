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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 16:54 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月3日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间  
            (亿元人民币)      (年)
  ============================================================================= 
  国开行       *60             1        *4.3745%       固息增发债    5/28-6/4
               *60             3        *4.7947%       固息增发债    5/28-6/4
               *60             5        *4.9168%       固息增发债    5/28-6/4
               *60             7        *5.0471%       固息增发债    5/28-6/4
               *40            10        *5.0634%       固息增发债    5/28-6/4
                       (2014年第8-12期增发债) 
  农发行        50             1         4.45%         固息金融债    5/27-6/5
                50             3         4.8801%       固息增发债    5/27-6/4
                50             5         4.9921%       固息增发债    5/27-6/4
                       (三和五年品种分别为今年第34、35期增发债)  
  齐商银行       5             5        *5.90%         固息金融债    5/28-6/3
  农发行        50             3        *3.8293%       固息增发债    5/30-6/6
                   (2011年第18期增发债，剩余期限约六个月) 
 *国开行        50             1         4.09%         固息金融债    6/4-6/9
                50             3         4.5785%       固息增发债    6/6-6/9
                      (今年第八期增发债)
                50             5         4.6916%       固息增发债    6/6-6/9
                      (今年第九期增发债)
                50             7         4.77%         固息金融债    6/4-6/9
                40            10         4.8147%       固息增发债    6/6-6/9
                      (今年第11期增发债)
 *农发行      至多50           2         周四招标      固息增发债    6/6-6/10
                                 (今年第31期债二次增发)
              至多50           3         周四招标      固息增发债    6/6-6/10
                                 (今年第33期债二次增发)
              至多50           1         周四招标      固息金融债    6/6-6/11    
 *进出口行    至多60           3         周五招标      固息金融债    6/6-6/10
              至多60           7         周五招标      固息增发债    6/6-6/10
                        (今年第30期七年品种增发债)
 *洛阳银行    至多50          3/5        周五招标     小微贷款专项债 6/6-6/9
  农发行      100-200          --          --            --          6/12
  农发行      100-200          --          --            --          6/23
  农发行      100-200          --          --            --          7/7
  农发行      100-200          --          --            --          7/24
  农发行      100-200          --          --            --          8/7
  农发行      100-200          --          --            --          9/11
  农发行      100-200          --          --            --          9/22
  农发行      100-200          --          --            --          10/16
  农发行      100-200          --          --            --          11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇；审校 康熙泽/边竞)
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