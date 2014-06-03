更新版1-中国公开市场：正回购量增未扰单日净投放，央行续扶助应对季节扰动因素

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
* 周二正回购操作量随到期量同增，较上周同期增加
* 汇算清缴等季节扰动因素轮番登场，公开市场继续扶助
* 单日净投放530亿元，呵护市场流动性维持在适度水平 (新增更多交易员评论和背景)
路透北京6月3日 - 中国人民银行公开市场周二单日净投放资金530亿元人民币。市场人士指出，当日正回购操作量随到期量同增，较上周同期增加；但轧差后投放量仍不小，企业所得税汇算清缴等季节性扰动因素轮番登场，公开市场继续扶助，呵护市场流动性维持在适度水平。
“今天(公开市场)净投放量大一些，外占下滑得快，钱主要还是得靠公开市场投放，”兴业银行资金营运中心固定收益分析师郭草敏称。
他进一步指出，投放可以从两个方面理解，一方面，面对季节性流动性扰动因素，央行有意愿维持流动性在适度水平；另一方面，有去年流动性困局的教训，机构在敏感时点参与正回购的热情也会降温。
公开市场一位一级交易商对此认可并表示，对跨年中时点的正回购操作参与热情很低。而此前其参与公开市场操作的频率还是比较高的。
中国央行今日进行了300亿元正回购操作，仍为28天期，较上周二的200亿元增加。本周到期资金规模为1,430亿元，其中230亿元央行票据周二到期，周二和周四各有600亿元正回购到期。
上周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波。
北京时间11:36，银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 报在3.1896%，上日该期限加权平均利率为3.2417%。按相关机构安排，今天是汇算清缴截止日，资金价格显示流动性波动不大。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 300
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 230
央票到期续做 --
正回购到期 1,200
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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