中国资管：上周银行理财产品发行722款，各期限产品预期收益率均上升

路透北京6月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周 （5月24-30日）59家银行共发行了722款理财产品，发行银行数较上期报告减少9家，产品发行量增加13款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共169款，市场占比为23.41%；非保本型理财产 品共533款，市场占比为76.59%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 288 -17 其中：人民币 273 5.06% 外币 15 3.44% 组合投资类 404 5.37% +26 融资类 3 5.88% +1 结构性产品 27 6.86% +3 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 10 4.00% 3.67% 1个月至3个月（含） 369 5.17% 5.06% 3个月至6个月（含） 215 5.30% 5.18% 6个月至1年（含） 114 5.51% 5.33% 1年以上 14 6.59% 6.13% 没有无固定期限产品发行 上周45家银行共发行了273款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长为731天；预期年 化收益率最低2.40%，最高为6.50%，与上期报告相比最低预期收益率上升10个基点，最高预期收益率上升40个 基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 7 2.56% 3.63% 1个月至3个 149 54.58% 4.97% 月 3个月至6个 76 27.84% 5.15% 月 6个月至1年 39 14.29% 5.42% 1年以上 2 0.73% 6.30% 上周6家银行共发行15款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财产品14款，平均预 期收益率为3.41%。 **公布到期收益率的984款产品中，2款未实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有984款产品到期，所有公布了到期收益率的200款产品中，有2款结构性产品 未实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类和债券与货币市场类产品数量相当。债券和货币市场工具类产 品477款，结构性产品50款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.22%，较上期报告下滑9个基点；外币 债券类产品平均到期收益率为2.27%，较上期报告下滑3个基点。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有33款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为农业银行 发行的“‘金钥匙如意组合’2014年第10期看跌 沪深300指数人民币理财产品”，该组合投资类产品期限为90天，实现了8.00%的年化收益率。 截至5月30日，正在运行的205款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有132款（占比64.39 %），所有产品近一年的平均净值增长率为3.82%。其中，渣打银行的“保诚全球民生基础基金*SGD”位列产品 收益榜首位，其近一年的累计收益率为29.08%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有10款产品（占比62.50%）近一年累计收益率 为正，招商银行的 “德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以13.24%的近一年累计收益率 排名第一。外资银行正在运行的189款QDII理财产品中，有122款产品（占比64.55%）近一年累计收益率为正。 （完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)