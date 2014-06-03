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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:08 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--6月3日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 3,690

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
    2014/6/5       28              4.00           600
    2014/6/10      28              4.00           970
    2014/6/12      28              4.00           870
    2014/6/17      28              4.00           350
    2014/6/19      28              4.00           300
    2014/6/24      28              4.00           200
    2014/6/26      28              4.00           100
    
                        当月累计：3,390
    ---------------------------------------------------  
    2014/7/1       28              4.00           300
    
                         当月累计：300
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
      
    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
     暂无
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    注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后
自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同
，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。    
    另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次
短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。
    而春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常
备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元
。
    2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
    3.因五一假期，5月1日到期的400亿元28天期正回购，顺延至5月4日到账。(完)

 (整理 曹巍浩；审校 李宏薇)
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