《中国公开市场回购未到期一览表》--6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 3,690 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/6/5 28 4.00 600 2014/6/10 28 4.00 970 2014/6/12 28 4.00 870 2014/6/17 28 4.00 350 2014/6/19 28 4.00 300 2014/6/24 28 4.00 200 2014/6/26 28 4.00 100 当月累计：3,390 --------------------------------------------------- 2014/7/1 28 4.00 300 当月累计：300 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后 自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同 ，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 而春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常 备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元 。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，5月1日到期的400亿元28天期正回购，顺延至5月4日到账。(完) (整理 曹巍浩；审校 李宏薇)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508