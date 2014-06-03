中国货币市场：主要回购利率稳中略降，定向降准加码资金影响暂不明显

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透上海6月3日 - 中国银行间资金市场周二较为平稳，主要回购利率 稳中小降。交易人士表示，端午小长假后首个交易日，市场流动性整体较为平稳，各期限主要资金拆借难度均不大；国务院定向降准政策对资金面暂未产生明显影响，但却有效安抚了市场预期。
交易员并指出，初步估计月初例行存款准备金调整对资金利率干扰不大，定向降准具体细则尚未公布，当前央行正回购相对温和，机构资金面预期并未太过恐慌，仅谨慎关注半年末时点。
“资金比较平稳，不松，也不紧 ，虽然企业缴税最后一天，但资金也不难借。”上海一银行交易员称，央行正回购幅度算适中，今天包括到期量还算是小幅净投放，央行态度还是比较温和，月初资金面没有太大担心。
业内人士周二透露，央行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，仍仅为28天期一个品种。规模多于上周二的200亿元，操作量随到期量同增。今日公开市场有230亿元央票到期，另有600亿元正回购到期。
上述交易员并认为，目前唯一最关注的的就是半年末的时点考核对流动性的冲击；此外，定向降准还没有确定哪些机构在范围之内，短期对资金感觉没有明显扰动。
继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。
不过，机构预期则因此更为乐观，东莞银行金融市场部陈龙认为，央行在未来完全有可能在“再贷款”、“定向降准”等方面进行适当性和可控性的货币政策调整，这使得央行在支撑稳增长的货币政策方面拥有足够的空间，也保证了预期的流动性宽松倾向。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5372 2.5794 -4.22
七天 3.1924 3.2417 -4.93
14天 3.3641 3.3717 -0.76
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8000 4.1050 -30.50
七天 3.3800 2.9000 +48.00
14天 3.3450 2.8800 +46.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5800 2.6614 -8.14
七天 3.2100 3.2500 -4.00
14天 3.3800 3.3300 +5.00
Shibor
其中:隔夜 2.5210 2.5700 -4.90
七天 3.1800 3.2300 -5.00
三个月 4.8830 4.9250 -4.20
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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