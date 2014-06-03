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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 16:39 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币跟随中间价收贬，本月仍面临短期贬值压力

* 人民币即期收贬
    * 中间微幅走贬至近九个月新低
    * 银行报告称6月仍面临短期贬值压力

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京6月3日 - 中国人民币兑美元 周二收贬。中间价继续微幅走贬至近
九个月新低，结购汇在早盘保持相对均衡，但午盘时购汇逐渐占据上风，美元价格振荡走升
。
    
    广发银行发布最新月度简报称，六七月间是内地在香港上市公司分红派息的旺季，从有
关派息时间表可知，今年的内地企业分红旺季从5月底开始，7月上中旬可望结束，其中若干
家大企业的购汇需求可能达到180亿美元（6月至7月初，估算），但有望被当月货物贸易顺
差所平衡。
    
    “但6月集中的购汇需求还是会对当月人民币即期汇率产生短期贬值压力，对市场流动
性冲击较大，如果监管机构不以‘逆周期’调控平缓突增的大量购汇，市场可能在购汇峰值
日前后出现极端走势。”报告指出。
        
    而一外资行交易员说，感觉在上周大幅波动后，市场跟风情绪有所收敛，“上个月末因
为预期有分红购汇，很多人都在跟风做多美元...不过过了月底，市场相对理智了很多。”
而是否出现极端走势，仍取决于分红购汇的量是否会影响市场的看法。
        
    全球汇市方面，欧元周二在近期低位附近挣扎，稍晚欧元区通胀数据将公布，预计将显
示欧元区物价下滑压力，并增强欧洲央行出台激进货币计划的理由。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
     在岸市场人民币兑美元              今日             上日        升贬
       即期成交价格                   6.2541           6.2473      -0.11%
             中间价                   6.1710           6.1695      -0.02%
       成交额                       143亿美元                         
                                                                      
     日内相对于中间价最大波幅   -1.36% (上限±2%)       日高        日低
           日内波动幅度(pips)          105             6.2445      6.2550
       2014年来即期升贬值幅度         -3.20%                          
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY          707                            
                     1Y=CFXS>                                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:36          今日             上日          
        1年期NDF                    6.2560/80           6.257         
                CNH即期             6.2528/48          6.2548         
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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