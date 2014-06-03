《交易视点》央行维稳资金供需平稳，收益率跌幅料缩减IRS仍在底部--广发银行

路透上海6月3日 - 中国广发银行最新报告认为，本周四个工作日，6月3日将面临银行缴纳所得税，规模不小。但资金并不会有波动。只要开盘利率存在，R007就不会有明显提升，最多小幅反弹到3.5%左右。而且“定向降准”政策加码，机构心态更加安稳，有利于资金供需平稳。

本周公开市场到期1,430亿元人民币，央行会继续净投放。债券收益率会继续下降，但降幅可能小于之前几次的幅度。IRS在上周五已经下降到位，更容易上行，而且PMI不错，一旦3号缴税导致资金有波动，那么IRS必然上涨，毕竟上周已经下降太多,坚持IRS在底部的观点。

总之，本周资金面仍是主角，债券会有一波下降，重仓交易盘可适当卖出止盈；IRS可以继续支付固定利率，本周可以加大规模。其实目前持有债券和IRS pay side敞口是比较舒服的结构。

**债券可能迎来整理阶段**

分别看，资金方面，所谓的缴税就是纸老虎。之前市场准备的非常充分，5月甚至一点紧张的意思都没有。本周跨过了月末，也不会有大波动。但值得注意的是，平安度过缴税和月末时点，并不代表后续资金有继续宽松的走势。相反，资金面最多会维持目前的状况，难有继续放松的空间。即使有定向降准，对于银行间的流动性，央行通过正回购调节的也很有效率。央行过去一直净回笼，最近两周到了关键时点才净投放，可见其目的是维稳不是放松；而且目前基础货币投放渠道较少，主要是外汇占款，无法提供进一步宽松的基础。所以，本周资金不会因缴税而收紧，也不会有继续宽松的空间。R007稳在3.0%至3.5%，这或许是监管机构希望看到的。

债券方面，利率经过上周快速回落后，本周应迎来整理的阶段。至少从过去几周看，没有能持续2周的做多情绪。但上周五收市后公布的加强“定向降准”政策力度，必然给本周的市场再加一把猛药。其实现在市场已经存在分歧，对资金面、经济运行情况、对是否全面宽松都有分歧。在实际的资金运用上，非标、票据、额度限制等等都在挤压债券的配置空间。不过，相对票据的短期限，在利率下降的大背景下，债券的价值仍然明显。尤其是金融债相对目前的资金利率来说，点差达到历史高位，存在很大的收窄空间。尤其是对交易盘来说，流动性好，交易空间明显，持有期间票息也不低。目前债券曲线较平，短端相比长端更有价值。在“定向降准”带来的宽松预期下，一旦短端资金利率被打破，如28天正回购利率下调，那么债券会有明显陡峭下行的空间。

综上，建议交易盘如果自身仓位不高，目前可以坚决追入，6月份如果“有幸”来一次资金紧张，那将是很好的买入机会。金融债仍然好于国债，5年左右品种较好。如果已经重仓，那就继续持有。

IRS走势同样受到资金面影响最大，上周五的消息令IRS收盘后再度下降10bp，接近去年4月的底部。但仍然坚持其易上难下的方向。这段时间IRS利率继续大幅下降，已经透支了未来资金继续宽松的预期。上文已经分析过，当前缴税时点资金不紧张，不代表后续会更加宽松。未来资金也就是维持现在的状态，虽然定向降准听起来很美好，但在银行间市场，一旦资金泛滥，必将招来正回购回笼资金。现在pay side敞口的负carry压力越来越小，sell side风险越来越大。去年4、5月份，R007在2.9%-3.0%，同期repo 1y在3.2%-3.3%，即超过fixing利率30bp左右。当时资金很宽松，也没见到IRS持续低于fixing。现在同样如此，R007在3.2%，repo 1y在3.35%附近已经没什么下降空间。

所以建议目前不要继续收取固定利率。此时不论手里是否持有债券，都可以支付repo IRS，尤其是短端，比如9m和1y。当然，如果手里有债，那么持有的同时支付IRS固定利率就是比较舒服的组合，甚至出现两边赚钱的美事儿。Shibor IRS继续上周策略，观望为主，支付固定的话是负carry。3M_shibor的变动经常跟跟市场无关，目测还有继续回落的空间，甚至可能到4.5%、4.6%的位置。所以不宜过早支付固定利率。

**上周市场回顾：相比IRS,债券对资金面有所顾忌**

上周资金面一直保持宽松，市场预期缴税将要带来的资金紧张没有任何迹象。R007被开盘作价，稳定在3.2%水平。结果就是市场情绪由担心利空的谨慎转变为预期外的利多，债券和IRS利率全面下行。这个过程就是一直所说的所谓“市场逐步认识到去年和今年的差异，导致收益率稳步下降”的过程，过程就是机会。而且上周央行继续在公开市场净投放，也显示了其保持资金平稳的态度。所以，机构有了定心丸便可一路做多。

债券方面，上周收益率整体下降，国债收益率波动较小，幅度8-10bp。这次长端下降幅度小于短端，曲线陡峭化，说明资金宽松的预期开始带动短端下降。金融债则活跃的多，曲线基本平移，幅度15bp左右。目前国债和金融债的点差继续收窄至90bp，但仍明显高于过往均值70bp。一级市场发行利率再度大幅低于二级，带动二级利率下降。不过，现券的走势总是有点反复，能看出相比IRS，债券还是对资金面有所顾忌。

IRS上周继续下降，幅度在15bp左右，但收盘后受到定向降准影响，再度下降10bp。从交易的情绪来看，消息公布前，IRS对资金面的担忧一直存在，但由于R007开盘被固定在3.2%，并且看不到反弹的希望，所以sell side有明显时间优势。收盘后的消息令sell side继续发力，不过从目前IRS的绝对利率来说，已经很低。虽然其利率还在向下，但当前repo 1y 3.35%已经是底部，向下的空间几乎没有，除非再有全面宽松政策，导致R007大幅下降，比如跌至2.5%。

总体来看，上周债券行情受情绪的影响较大。资金并未有明显波动，当然对市场来说，不收紧就是利多。IRS受消息影响，继续透支资金宽松预期，目前的位置已是底部。债券和IRS点差存在强烈的收窄需要。

**美元利率互换市场：看好短端后期利率上行**

上周美元利率互换曲线平坦化下行，各期限起初都有不同程度的下行，尤其是中长端下行较为明显。临近周末，短端开始大幅反弹，特别是3年的反弹最为明显，整周上行了近2BP，7-30年的反弹较弱，整周分别有2-5BP的下跌。主要原因在于美国一季度实际GDP为2011年一季度以来首次负值，且略低于市场预期，同时欧洲维持低利率的表态也助推了中长端互换利率的下跌。短端方面，美联储各官员对未来经济乐观的表态在周末前提振了市场的信心，导致了短端互换利率的上行。 上周美国的经济数据也是好坏参半，比较受市场瞩目的是一季度的GDP数据的下调。第一季度实际GDP修正值年化季率-1.0%，2011年一季度来首次为负值，低于预期-0.5%。下修的原因主要是库存投资的疲软，多家机构的分析认为很可能是美国冬天的恶劣天气带来的影响。该数据的发布是上周利率互换曲线平坦化下行的最重要因素。此外，美国5月密歇根大学消费者信心指数等数据也不如预期，具体数据如下：美国5月达拉斯联储商业活动指数8.0，低于预期9.2；美国5月28日当周ICSC-高盛连锁店销售年率+2.1%，低于前值+2.4%；美国5月密歇根大学消费者信心指数终值81.9，低于预期82.5；5月24日当周红皮书商业零售销售年率+3.2%，低于前值+3.9%。

另一方面，上周耐用品订单、房价指数、服务业PMI和物价指数等数据则高于市场预期，为二季度美国经济反弹提供了基础。具体数据如下：4月耐用品订单月率+0.8%，预期-0.7%；3月S&P/CS20座大城市房价指数年率+12.4%，预期+11.8%；3月FHFA房价指数月率+0.7%，预期+0.5%；5月Markit服务业PMI初值58.4，预期55.6；5月里士满联储服务业收入指数+13，前值+1；5月里士满联储制造业装船指数+10，前值+6；4月PCE物价指数年率+1.6%，为2012年11月以来最大增幅；5月芝加哥PMI 65.5，创2013年10月以来最高，预期61.0；1年期通胀预期3.3%，前值3.2%。临近周末，美联储各官员纷纷出来表态，对美国后期经济发展表示乐观。他们分别认为一季度的GDP不如预期是暂时的，并对未来的美国经济增长表达了乐观的态度（可能会达到3%），通胀也朝2%的方向在移动，也表达了可能提前进行加息的可能性。随后，互换曲线短端特别是2-3年期有明显上行。

外围局势目前对美国利率互换曲线中长端的影响较为明显，短端的影响有限，这也是本次利率互换曲线短端和中长端在后期走势分化的很重要原因。乌克兰局势依然动荡：波罗申科当选新的乌克兰总统，宣布继续保持靠近欧洲的政策并对乌克兰东部势力态度强硬，已造成人员伤亡；泰国军方宣布戒严并已控制前总统英拉内阁成员，泰国局势前途扑朔；欧洲央行认为通胀太低虽然会支持债务，但是会抑制消费，将讨论采取措施防止这样的情况，并且低利率政策在相当长一段时间内将得到维持。日本央行会议纪要所有委员都同意日本的通胀预期将逐步升高至2%；英国央行提出如果想要避免未来利率的大幅度上升，英国央行加息宜早不宜晚；中国的5月份的经济数据得到改善，温和复苏可能会持续几个月，央行表示不会很快下调存款准备金率。、

本周操作观点，总体来说，在美国经济持续复苏的背景下，近期由于欧洲的超预期宽松表态和美国一季度GDP数据等因素造成了利率互换曲线的下跌，但是最近美国较多的经济数据持续利好，日本的通胀也有一定的上升，而且近期的中国PMI优于预期也从某种程度上预示着外围需求的上升，全球整体经济复苏得到一定的确认。此外，从上周的情况来看，互换曲线中长端依旧受到外围地缘政治格局和欧元经济区很大的影响，但是短端由于本身处于低位，受风险定价影响较小。因此，仍然坚持看好短端1-2年互换利率的上行，建议支付固定利率收取浮动利率。此外，在二季度美国各项重要的经济数据将会利好市场，所以在公布经济数据前，建议支付固定收取浮动，并在消息公布后一段时间后进行对冲止盈操作，降低风险。（完）