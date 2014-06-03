中国房地产：5月百城住宅均价环比近两年来首次转跌，房价下行之势显现

* 5月中指院百城新建住宅均价环比23连升后首度下跌 * 同比涨幅连续五个月收窄 * 易居一手房288指数环比连续第二个月下跌 * 房价下行之势显现 路透北京6月3日 - 最新数据显示中国房价延续两年的升势开始动摇。中国指数研究院 公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第 二个月下跌。 中指院报告称，5月全国100个城市新建住宅均价环比上涨23个月后首次转跌；同比连涨 18个月，但涨幅连续第五个月缩窄。 而易居5月一手房价格288指数为1,097.9点，环比微跌0.03%，跌幅较上月扩大0.01个百 分点，同比涨幅继续收窄至5.80%，全国一手房价格指数连续两个月出现下跌。 “国内房地产价格在经历近两年持续上涨之后进入调整阶段。”中指院就数据点评道， 但同时指出房地产市场基本面尚未改变，这主要基于目前宏观经济增速趋缓但整体运行仍较 为平稳，全面结构改革力促经济实现有质量的增长，货币政策保持稳健并适时预调微调，城 镇化进程有序推进。 中指院报告称，从短期供需情况看，市场供应增加，成交明显回落给房企销售带来较大 压力，部分企业近期加大推盘力度并调整定价策略，如通过打折促销、赠精装、首付分期等 多种方式加大优惠力度；这些以价换量的措施有利于促进市场成交，但一定程度上促使房价 下降。 同时，央行、地方政府陆续出台部分政策，积极引导市场预期。5月12日，“央五条” 要求商业银行首套房贷回归正常化，支持首次购房按揭贷款，提高贷款效率；部分地方政府 也在尝试通过调整政策以刺激需求；另外，新华社近期连发评论正确引导市场预期，多方综 合举措将有利于促进房地产市场平稳健康发展。 数据显示，5月房价下跌城市个数明显增加，62个城市环比下跌，较上月增加17个，其 中跌幅在1%（含1%）以上的有30个，较上月增加14个。 北京、上海等十大城市中，八个城市环比下跌，仅北京、天津环比上涨，涨幅分别为0. 69%、0.08%；其他城市环比下跌，南京环比下跌1.36%，跌幅最大。 而在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量达到143个，较上月增加 20个；31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域达17个。 今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见 明显好转，1-4月商品房销售面积和销售额降幅进一步扩大至6.9%和7.8%。随着库存逐步积 压，越来越多的开发商选择通过降价来拉动销售。 中原集团研究中心最新报告指出，一线城市房地产下滑明显，“红五月”未能再现。据 其监测，40个大中城市新建住宅累计成交面积为1,963万平方米，环比4月微增5.3%。若与前 四年5月份的平均成交水平相比，较2010和2011年的同期水平增长约4成，但较2012和2013年 的同期水平下滑约1成。 报告称，一线城市笼罩在观望氛围之中，尽管近期已有项目陆续降价，如北京大兴、通 州、房山等郊区多个楼盘降价幅度超过10%；上海浦东新区、青浦等区域也有个别楼盘降价 ，但成交依旧表现逊色。中原预计，接下来房企迫于销售业绩以及资金链的双重压力，将有 更多项目主动加入降价行列。（完） 近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%） 月份 环比 同比 2013-05 0.81 6.9 2013-06 0.77 7.4 2013-07 0.87 7.94 2013-08 0.92 8.61 2013-09 1.07 9.48 2013-10 1.24 10.69 2013-11 0.68 10.99 2013-12 0.7 11.51 2014-01 0.63 11.1 2014-02 0.54 10.79 2014-03 0.38 10.04 2014-04 0.1 9.06 2014-05 -0.32 7.84 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)