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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:21 BJT

中国房地产：5月百城住宅均价环比近两年来首次转跌，房价下行之势显现

* 5月中指院百城新建住宅均价环比23连升后首度下跌
    * 同比涨幅连续五个月收窄
    * 易居一手房288指数环比连续第二个月下跌
    * 房价下行之势显现

    路透北京6月3日 - 最新数据显示中国房价延续两年的升势开始动摇。中国指数研究院
公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第
二个月下跌。
    
    中指院报告称，5月全国100个城市新建住宅均价环比上涨23个月后首次转跌；同比连涨
18个月，但涨幅连续第五个月缩窄。

    而易居5月一手房价格288指数为1,097.9点，环比微跌0.03%，跌幅较上月扩大0.01个百
分点，同比涨幅继续收窄至5.80%，全国一手房价格指数连续两个月出现下跌。
    
    “国内房地产价格在经历近两年持续上涨之后进入调整阶段。”中指院就数据点评道，
但同时指出房地产市场基本面尚未改变，这主要基于目前宏观经济增速趋缓但整体运行仍较
为平稳，全面结构改革力促经济实现有质量的增长，货币政策保持稳健并适时预调微调，城
镇化进程有序推进。
    
    中指院报告称，从短期供需情况看，市场供应增加，成交明显回落给房企销售带来较大
压力，部分企业近期加大推盘力度并调整定价策略，如通过打折促销、赠精装、首付分期等
多种方式加大优惠力度；这些以价换量的措施有利于促进市场成交，但一定程度上促使房价
下降。
    
    同时，央行、地方政府陆续出台部分政策，积极引导市场预期。5月12日，“央五条”
要求商业银行首套房贷回归正常化，支持首次购房按揭贷款，提高贷款效率；部分地方政府
也在尝试通过调整政策以刺激需求；另外，新华社近期连发评论正确引导市场预期，多方综
合举措将有利于促进房地产市场平稳健康发展。    
    
    数据显示，5月房价下跌城市个数明显增加，62个城市环比下跌，较上月增加17个，其
中跌幅在1%（含1%）以上的有30个，较上月增加14个。
    
    北京、上海等十大城市中，八个城市环比下跌，仅北京、天津环比上涨，涨幅分别为0.
69%、0.08%；其他城市环比下跌，南京环比下跌1.36%，跌幅最大。
    
    而在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量达到143个，较上月增加
20个；31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域达17个。
    
    今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见
明显好转，1-4月商品房销售面积和销售额降幅进一步扩大至6.9%和7.8%。随着库存逐步积
压，越来越多的开发商选择通过降价来拉动销售。
    
    中原集团研究中心最新报告指出，一线城市房地产下滑明显，“红五月”未能再现。据
其监测，40个大中城市新建住宅累计成交面积为1,963万平方米，环比4月微增5.3%。若与前
四年5月份的平均成交水平相比，较2010和2011年的同期水平增长约4成，但较2012和2013年
的同期水平下滑约1成。

    报告称，一线城市笼罩在观望氛围之中，尽管近期已有项目陆续降价，如北京大兴、通
州、房山等郊区多个楼盘降价幅度超过10%；上海浦东新区、青浦等区域也有个别楼盘降价
，但成交依旧表现逊色。中原预计，接下来房企迫于销售业绩以及资金链的双重压力，将有
更多项目主动加入降价行列。（完）
    
    近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
  
     月份  环比   同比
  2013-05   0.81    6.9
  2013-06   0.77    7.4
  2013-07   0.87   7.94
  2013-08   0.92   8.61
  2013-09   1.07   9.48
  2013-10   1.24  10.69
  2013-11   0.68  10.99
  2013-12    0.7  11.51
  2014-01   0.63   11.1
  2014-02   0.54  10.79
  2014-03   0.38  10.04
  2014-04    0.1   9.06
  2014-05  -0.32   7.84
 
 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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