《中国2014年国债发行中标明细表》--6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/6 5 4.47% 4.52% 100 3.00 续发 2/12 4.1028% 4.15% 280 1.68 (中标参考收益率) ===================================================================== 二期 1/8 1 4.04% 4.17% 100 3.94 ===================================================================== 三期 1/15 7 4.44% 4.56% 100 4.59 续发 2/19 4.3733% 4.39% 280 1.75 (中标参考收益率) 续发2 3/5 4.3386% 4.37% 280 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2013年18期 1/22 10 4.4483% 4.51% 240 1.90 第三次续发 (中标参考收益率，票面利率为4.08%) ===================================================================== 四期 3/12 3 3.66% 3.62% 280 1.59 续发 4/9 3.9868% 3.92% 280 1.35 (中标参考收益率) 续发2 5/7 3.90% 3.90% 285.9 2.20 (中标参考收益率) ===================================================================== 五期 3/19 10 4.42% 4.45% 280 1.95 续发 4/16 4.3184% 4.37% 289.7 2.08 续发2 5/21 4.1348% 4.17% 280 1.82 ===================================================================== 六期 4/2 7 4.33% 4.35% 280 1.86 续发 5/14 4.0402% 4.07% 280.5 1.79 (中标参考收益率) ===================================================================== 七期 4/11 1 3.63% 3.57% 207 -- (计划发行量280亿元) ===================================================================== 八期 4/23 5 4.04% 4.01% 290 1.57 *续发1 5/28 3.9146% 3.98% 280 1.78 (中标参考收益率) ===================================================================== 九期 4/25 20 4.77% 4.83% 260 1.79 ===================================================================== 10期 5/23 50 4.67% 4.88% 260 2.30 ===================================================================== 合计 4,933.1 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/18 273 3.5471% 150 2.49 二期 5/9 273 3.5015% 150 1.92 =============================================================== 合计 300 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2013年国债发行中标明细表请点选 (整理 李宏薇；审校 吴芳)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508