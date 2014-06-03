台湾债市：主要公债殖利率收高，市场看法趋于中性偏空

* 10年公债R券殖利率续收高，但上行力道温和 * 预期ECB结果及非农数据均将为市场带来偏空反应 * 103/6R明日估1.50-1.53%间交投 路透台北6月3日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周二殖利 率连续第二天收升，市场受美债上日偏空交投影响。不过场中殖利率往上测试未能取得大幅 进展，因对本周欧洲央行决策及美国非农数据结果仍有疑虑。 交易商指出，10年R券殖利率今日收盘回到发行前交易区间的中值附近，显示市场对任 一方向走势仍难具高度信心。不过就目前市场研判，认为欧洲央行的宽松若不出市场预期， 或有利多出尽味道，而美国非农就业数据看来应该不弱，都对空方略为有利。 〞目前的价位都不是多方或空方的有利进场点...还是要搭配美债走势。〞一本地证券 商交易员说。 他们认为，如果美债对欧洲可能的宽松政策及非农数据提前偏空反应，即10年美债殖利 率持续往月线位置2.55%附近测试，将带领台债缓步盘上，10年R券短线有机会挑战前次标售 得标利率区1.532%。 美国公债收益率周一上涨，因投资人完成了月底公债购买，并聚焦本周稍后的欧洲央行 货币政策会议和美国就业报告。公债收益率上周曾跌至一年低点。指标10年期公债 US10YT =RR价格跌15/32，收益率报2.54%，上周四曾触及2.40%的11个月低点。 **市场本周偏短线交投** 然而市场较为一致偏空解读盘势亦带来忧心。一银行交易员指出，由于全球经济复苏的 好坏消息交错，股市表现亦常常出乎市场意料，为今年债券市场走势带来难以预估的变数。 虽然此刻市场偏空解读债市，但情势反转的隐忧亦未完全褪去，而终端买盘仍伺机而动，都 未能完全说服市场一面倒偏空操作。 这类不确定性让市场交投量虽维持一定水准，但多数寻求短线交投，当冲比例高，特别 是在本周下半周ECB及非农数据完全出炉前，交易员称倾向留仓部位不大的短线进出。 〞我认为R券殖利率短线不会到1.54-1.55%的状况，但如果美债盘上，台债也不会重返 多头。”一本地银行交易员说。 交易员另指出，相信今日103/6R的开仓量将突破百亿台币，对空头来说也累积了一定风 险，而多单在殖利率下行也有一定卖压，短线仍将在狭幅区间内来回。据柜买中心的统计， 上交易日止103/6R的累计开仓量达90亿台币。 交易员预估，明日10年债103/6R交投区间料在1.50-1.53%间来回。 根据路透调查，美国5月新增非农就业岗位料为21.5万个。4月增加28.8万个，为2012年 1月以来最大增幅。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R +0.90 1.5150 1.5130-1.5228 127.5 5 103/4 +1.10 1.0435 1.0385-1.0460 13.0 下周全球重要经济事件与数据包括： 6/3(二)：美国工厂订单、美国IBD消费者信心指数； 6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日) 、美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、英国央行举行货币政策委员会会 议(至6月5日)、美国抵押贷款市场指数、美国ADP就业报告、美国国际贸易收支、美国Marki t服务业PMI、 美国ISM非制造业指数、韩国国内生产总值(GDP)； 6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉 柯塔讲话、台湾公布5月CPI年增率、台湾5月底外汇存底、 汇丰中国服务业PMI、美国一周 初请失业金人数； 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5165 5 103/4 1.0435 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)