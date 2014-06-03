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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 16:48 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月3日

路透香港6月3日 - 
 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:28时,1港元=0.80653人民币<H
 KDCNY=R>)
                                                                           
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)  B股股价(港元  A/B股比价
                                                         )        
  万科                                        8.40         12.41       0.84
                                                                  
  深物业                                      6.85          5.07       1.68
                                                                  
  南玻                                        7.14          5.42       1.63
                                                                  
  深康佳                                      3.96          2.70       1.82
                                                                  
  ST中华                                      5.56          2.48       2.78
                                                                  
  ST中冠                                      9.70          4.69       2.56
                                                                  
  深深宝                                      6.20          6.59       1.17
                                                                  
  深华发                                      7.46          3.58       2.58
                                                                  
  深赤湾                                     12.96         11.34       1.42
                                                                  
  招商地                                     17.39         16.79       1.28
 产                                                               
  特力                                       10.33          5.82       2.20
                                                                  
  飞亚达                                      7.73          5.96       1.61
                                                                  
  一致药                                     38.41         30.93       1.54
 业                                                               
  深深房                                      3.77          2.84       1.65
                                                                  
  ST盛润                                      6.31          5.61       1.39
                                                                  
  深南电                                      4.12          2.60       1.96
                                                                  
  深纺织                                      9.84          6.47       1.89
                                                                  
  方大集                                      6.81          3.53       2.39
 团                                                               
  深国商                                     13.65          8.30       2.04
                                                                  
  深赛格                                      4.50          2.60       2.15
                                                                  
  宝石                                        8.07          4.70       2.13
                                                                  
  小天鹅                                      9.15          9.08       1.25
                                                                  
  粤高速                                      2.98          2.41       1.53
                                                                  
  晨鸣纸                                      4.27          3.78       1.40
 业                                                               
  ST珠江                                      4.17          2.60       1.99
                                                                  
  美菱电                                      4.65          4.86       1.19
 器                                                               
  大冷股                                      9.07          6.44       1.75
 份                                                               
  粤电力                                      4.66          4.39       1.32
                                                                  
  佛山照                                      9.13          6.02       1.88
 明                                                               
  江铃汽                                     28.06         28.60       1.22
 车                                                               
  沙隆达                                     11.48          7.66       1.86
                                                                  
  苏常柴                                      8.00          4.53       2.19
                                                                  
  威孚高                                     25.68         24.04       1.32
 科                                                               
  古井贡                                     18.08         14.05       1.60
 酒                                                               
  ST东海                                      5.23          4.64       1.40
                                                                  
  长安汽                                     11.53         14.20       1.01
 车                                                               
  京东方                                      2.14          1.87       1.42
                                                                  
  鲁泰                                        8.91         10.48       1.05
                                                                  
  本钢板                                      3.43          2.32       1.83
 材                                                               
  张裕                                       25.22         16.46       1.90
                                                                  
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                    中国已公布新股发行上市日程          
                                  表                          
  香港股市报导                    中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                    中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                    香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                        香港已公布新股发行上市日程            
                                  表                          
  香港新闻                        中国新股新闻                            
  台湾新闻                        香港新股新闻                            
  中国股市观察       [CN-HOT-CMN  中国个股业绩                            
                     ]                                        
  香港股市观察       [HK-HOT-CMN  报摘                                   
                     ]                                        
  中国融资融券                                                
 
 (整理 李珊珊)
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