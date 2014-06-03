《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港6月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:48时,1港元 =0.80642人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平 均溢价为-7.82%,低于上交易日收盘的-6.72%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 3.58 5.14 0.86 建设银行 4.05 5.79 0.87 中国银行 2.72 3.72 0.91 农业银行 2.51 3.59 0.87 招商银行 10.18 14.60 0.86 中信银行 4.23 4.64 1.13 交通银行 3.82 5.24 0.90 民生银行 7.44 8.12 1.14 中国人寿 14.02 21.30 0.82 中国平安 39.90 60.55 0.82 中国太保 16.75 25.95 0.80 中信证券 11.31 16.52 0.85 新华人寿 20.30 24.20 1.04 海通证券 9.21 11.44 1.00 华能国际 5.58 8.03 0.86 大唐发电 3.57 3.07 1.44 华电国际 3.22 4.35 0.92 中煤能源 4.05 4.37 1.15 中国神华 14.33 21.60 0.82 中国石油 7.63 9.34 1.01 兖州煤业 6.83 6.08 1.39 中国石化 5.04 7.12 0.88 上海石化 3.39 2.00 2.10 中海油服 16.85 19.80 1.06 仪征化纤 2.78 1.77 1.95 中国铝业 3.00 2.82 1.32 江西铜业 12.05 13.02 1.15 洛阳钼业 6.41 3.56 2.23 紫金矿业 2.19 1.80 1.51 马钢股份 1.56 1.60 1.21 鞍钢股份 2.81 4.55 0.77 重庆钢铁 2.28 1.10 2.57 海螺水泥 16.54 28.90 0.71 洛阳玻璃 7.11 2.47 3.57 北人股份 5.52 2.78 2.46 中联重科 4.52 5.21 1.08 金隅股份 5.59 5.29 1.31 中国国航 3.27 4.50 0.90 东方航空 2.32 2.37 1.21 南方航空 2.32 2.28 1.26 中国远洋 3.01 3.07 1.22 中海集运 2.12 1.90 1.38 中集集团 12.60 14.38 1.09 中海发展 4.00 4.39 1.13 宁沪高速 5.73 9.23 0.77 深高速 3.57 3.74 1.18 成渝高速 2.76 2.32 1.48 皖通高速 4.37 4.67 1.16 广深铁路 2.52 2.97 1.05 中国南车 4.20 5.82 0.89 中国北车 4.33 5.18 1.04 中国交建 3.71 5.27 0.87 中国铁建 4.46 6.77 0.82 中国中铁 2.56 3.62 0.88 长城汽车 28.07 31.85 1.09 比亚迪 45.91 38.05 1.50 广汽集团 7.28 8.21 1.10 青岛啤酒 42.05 61.05 0.85 广州药业 25.22 24.25 1.29 新华制药 5.41 2.87 2.34 海信科龙 8.90 9.03 1.22 南京熊猫 9.38 4.60 2.53 晨鸣纸业 4.27 3.11 1.70 上海医药 12.32 14.82 1.03 中兴通讯 13.03 15.12 1.07 东方电气 11.53 12.60 1.13 潍柴动力 17.52 29.40 0.74 东北电气 2.32 0.99 2.91 广船国际 17.14 13.73 1.55 经纬纺机 9.99 6.80 1.82 昆明机床 4.27 2.22 2.39 一拖股份 7.40 4.61 1.99 北辰实业 2.56 1.78 1.78 创业环保 7.50 4.23 2.20 中国中冶 1.73 1.49 1.44 金风科技 9.38 8.74 1.33 丽珠 46.15 44.95 1.27 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508