香港数据：4月零售销售货值及销售量分降9.8%、9.5%，连跌第三个月

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港6月3日 - 香港政府统计处周二公布，4月零售销售货值及销售货量按年分别下跌9.8%及9.5%，承接前一个月的跌势，为连第三个月下降。政府表示，这是因为珠宝、钟表等高价品销量急跌所致，但本地消费意欲仍正面。
与上年同期比较，4月珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌39.9%，为零售商类别中跌幅最大。其次是杂项耐用消费品，下跌22.3%；电器及摄影器材按年跌8.3%；百货公司亦按年跌1.3%。
政府发言人指出，4月零售业销售显着下跌，主要是由于珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售量急跌。除了因去年与金饰相关的销售急升而造成较高的比较基数外，部分亦反映旅客消费在长期激增后出现放缓。
3月的零售销售货值及货量也分别下修至跌1.5%、2.5%。
不过，政府也表示，许多其他与本地人消费较为密切相关的货物销售情况则维持坚稳，反映在全民就业下，香港本地消费意欲仍然正面。
政府发言人表示，展望未来，就业和收入情况良好，应可为本地消费信心带来一些支持，不过，短期内，零售业务前景会继续受基数效应及旅客消费模式转变所影响。
至4月底的三个月与先前三个月相较，经季节性调整的零售业总销货价值下跌5.5%，经季节性调整的零售业总销货数量则下跌6.4%。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2014年 4月 -9.8* -9.5*
3月 -1.5^ -2.5^
2月 -2.2 -2.1
1月 +14.4 +16.7
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
10月 +6.3 +5.9
9月 +5.0 +4.9
8月 +8.1 +7.2
7月 +9.3 +8.7
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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