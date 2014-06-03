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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:14 BJT

《汇市简讯》美元指数：2014年跌势76.4%回档位为下个停止位

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* 美元指数开高0.33%，在亚洲盘因欧元温和反弹而下跌2个跳动点

* 动能指标显示，五、10日和20日移动均线切入位小升，波林格区间扩大

* 偏多趋势确立，2014年跌势的76.4%费波纳奇回档技术位80.80为下一道停止位

* 上升的10日移动均线切入位80.41，若收在该水准下方，将暗示盘整

* 纽约盘区间80.47/80.68为初步支撑/阻力位

* 图型：link.reuters.com/qes79v

(完)

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