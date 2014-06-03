《交易视点》中国经济企稳趋于明确，然宽松政策支撑债市续强--中信证券

路透北京6月3日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，中国经济基本面低位企稳概率较大，但难有趋势性反弹。而中国政府加大金融对实体经济的支持，货币政策有望进一步宽松，支撑债券市场继续走强。

考虑到6-7月份公布的经济数据可能环比改善，对交易型机构而言，建议把握收益率下行的机会适当获利了结；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**经济企稳趋于明确**

5月份中采PMI较上月回升0.4个百分点至50.8，季调后的中采PMI也较上月回升了0.7个百分点；5月份汇丰PMI初值也较上月终值回升1.6个百分点至49.7，回升幅度超出市场预期，显示经济企稳相对明确。

5月份高频发电量数据小幅改善，预计5月份工业增加值同比增速不会有明显反弹，仍可能位于9%以下。

由于美国和欧盟经济有了实质性的复苏，加上高基数的影响逐渐消退，预计5-6月份出口增速将进一步反弹。

**翘尾因素和猪价反弹共同推升5月CPI**

从商务部统计的食用农产品价格来看，5月份农产品价格跌幅收窄累计下跌0.6%，其中蔬菜类价格跌幅仍居首位，肉类价格止跌反弹。

统计局公布的50个城市主要价格指数也呈现类似的走势，截至5月中上旬的高频数据，5月份主要食品价格环比涨幅达到0.6%。

总体来看，尽管不同口径的高频数据估算的食品价格涨幅分歧较大，但是食品价格止跌企稳的走势是相对明确的，加上翘尾因素上升0.6个百分点，预计5月份CPI同比将回升至2.6%附近。

然而，受经济走弱和需求淡季影响，猪肉价格反弹的持续性有限，相对领先的生猪价格也基本企稳，5月份的CPI同比应该是阶段性的高位。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，5月份中采和汇丰PMI显示经济企稳趋于明确，但受制于货币增速尚未抬头，内需在短期内难有明显回暖，外需改善可能是需求面回暖最主要的拉动因素，整体来看，基本面低位企稳的概率较大，难有趋势性反弹。

受食品价格止跌企稳和翘尾因素上涨影响，5月份的CPI同比将明显回升，但5月份CPI应该是阶段性的高位，对货币政策和债券市场的压力相对可控。

进入5月份，央行公开市场从净回笼到净投放，体现了货币政策稳中趋松的态度，在5月份的CPI数据公布之前，7天回购利率在3.0-3.5%之间对于央行可能更为合意。

加上此前国务院常务会议，部署落实和加大金融对实体经济的支持，货币政策有望进一步宽松，支撑债券市场继续走强。整体来看，如果7天回购利率均值能稳定在3.2%附近，10年国债3.9%和10年金融债4.8%是相对合理的位置，目前下行空间进一步缩窄。

考虑到6-7月份公布的经济数据可能环比改善，对交易型机构而言，建议把握收益率下行的机会适当获利了结；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。 (完)