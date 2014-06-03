《路透基点特写》光明食品融资胃口大开，然债信评级恐将受损--TRLPC

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
**信贷评级可能被调降？**
一些银行人士认为，光明食品积极进行的并购和举债活动有着其自身的局限性。
“光明食品在市场上非常活跃，如果公司继续当前的这种行为模式，那么在未来的某个时候，公司可能将面临信贷评级被调降。”一位资深的并购融资银行家表示。
到那时，光明食品通过银行进行融资的能力将会削弱，并且可能不会再获得其目前能够享受到的优惠条款。穆迪上周已经将光明食品的评级展望从稳定调降到负面，同时确认了该公司Baa3的评级。穆迪指出光明食品2013年的整体信贷状况已经削弱，称同多数其他Baa3评级的公司相比，光明约7.9倍的债务杠杆比率偏高。
在光明食品大举融资的同时，其他中国国有企业也纷纷拟定融资计划，比如中国最大的谷物交易商中粮集团和钢铁厂商宝钢集团。
中粮正募集一笔32亿美元的银团贷款，用于支持收购来宝集团农产品业务，以及偿还股东贷款。宝钢集团一笔约5.54亿美元等值的澳元贷款正在征求银行提出融资建议书，这笔贷款用于支持宝钢收购澳洲Aquila Resources。
尽管频繁进行并购活动和相关融资，银行业者仍选择向光明食品提供贷款，因为看好附属业务的增长前景。
光明食品曾在2013年5月完成首次3亿美元五年期债券融资。根据穆迪报告，光明在2013年第四季完成了新西兰乳业公司Synlait Milk的上市，并计划也将澳大利亚玛纳森(Manassen)和英国谷物类食品制造商Weetabix挂牌上市。
“类似光明食品和中粮集团的融资案正受到市场青睐，因为相对于充斥市场的很多中国油气公司贷款，这类融资为银行提供了多元化的选择。”一位贷款银行家表示。（完）
(编译 朱晓军/艾茂林/高琦 审校 李爽/李婷仪)
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