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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:30 BJT

离岸人民币：中国外运股份计划发行三年期债券，询价利率4.65%

路透香港6月3日 - 根据销售文件，中国外运股份有限公司 计划发行三年期点心债，周二以4.65%在市场询价。

此批债券透过SPV--Sinotrans Sailing Ltd发行，由中国外运作担保，公司及债券均未有评级。

融资所得将用以一般性营运用途以及偿还债务。债券将在香港挂牌。承销商为汇丰、摩根史丹利，中银以及农银国际。

中国外运2011年10月发行的26亿元三年期点心债将在10月11日到期，票面利率为3.3%。

中国外运股份为中国外运长航集团有限公司控股的H股公司，提供海、陆、空货运、仓储码头服务、快递、船务代理及货运代理等综合物流服务。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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