《交易视点》中国信用债短期仍处强势，但风险因素亦在积累--中信证券

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，资金面有望维持相对宽松状态，加之国务院扩大“定向降准”力度等举措，可能推动信用债市场短期内仍处于相对强势。
但需关注市场风险积累，猪肉等价格回升将推动5月通胀显着反弹，汇丰PMI、中采PMI显着回升将对市场环境带来压力。因此建议交易商把握市场走强时机逐渐获利了结；而信用产品仍具备相对价值优势。
**短券收益率有望震荡下行**
上周短端产品在资金面趋松的背景下，1年期收益率下行10BP左右。
短融收益率自年初以来虽然经历了较为明显的下行，与政策性金融债利差维持较低水平，但与资金利率的利差仍然居于高位，资金面的走势仍将是影响短端市场的关键因素。
短期来看，受季末因素、年中银行分红等因素影响，6月资金面存在一定不确定性，资金市场相对谨慎的市场情绪使得短融收益率难有明显的下行空间。
但考虑到当前基本面仍然处于相对偏弱的状态，央行可能仍然会通过公开市场操作维持适度宽松的资金面环境。
而在这一个“资金波动、央行通过公开市场操作维持资金稳定”的过程中投资者对资金面的谨慎预期将进一步好转，从而推动收益率震荡下行。因此短融产品仍有一定的配置价值。
**中票短期仍处相对强势**
上周中票收益率下行15-20BP，与同期限金融债利差30BP左右、仍处于历史偏低水平。
对于中票市场，相对较低的信用利差使得中票产品走出单边行情的概率较低，其收益率的未来走势仍将与金融债同向波动，从而取决于整体债券市场环境的变化。
短期来看，整个市场的做多热情高涨，一方面来自于资金面维持相对宽松状态，另一方面，上周末国务院再提“定向降准”，可能再度引发市场做多动力，因此短期内市场可能仍然处于相对强势。
但需要逐渐关注市场风险的积累，猪肉等价格的回升将推动5月份通胀水平显着反弹，汇丰PMI、中采PMI的显着回升将会对市场环境带来的压力。
对交易型机构而言，建议把握市场走强的时机逐渐获利了结；对配置型机构而言，信用产品仍具备相对价值优势。
**城投债维持窄幅波动走势**
上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降至6.75-6.85%的水平。
城投债与AAA中票的利差较低，从市场走势看，在相对较低的利差约束下，城投债收益率与金融债、高等级债券收益率保持同向波动，短期受经济、价格数据反弹影响明显下行的概率下降，可能维持窄幅波动的走势。
**个券点金**
上周共有88只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量900.4亿元。
短融和超短融中，我们推荐14苏交通SCP002、14洋河CP002、14苏国泰CP002、14北方水泥CP002、14深茂业CP001。
中期票据中，我们推荐14昆经开MTN001（有担保）、14明珠MTN001。
私募票据中我们推荐，14宁沪高PPN001、14闽能源PPN003、14常城建PPN005、14蒙高路PPN002。
企业债中我们推荐14津南债（有担保）。(完)
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