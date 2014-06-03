《交易视点》中国转债投资价值继续提升--中信证券

路透北京6月3日 - 中国中信证券最新发布的可转债策略周报认为，尽管转债长期投资价值仍然不如纯债，但基本面、资金面支撑下，三季度A股可能出现小幅反弹，转债估值目前位于低位，投资价值继续提升。

建议投资者中配或超配转债，参与博弈短期反弹，重点选择工行、中行、平安、石化、隧道等有望受益降准或国企改革题材转债，以及新上市的齐翔转债。

**中小盘转债领涨，多只转债逆市上扬，转债市场情绪回暖**

IPO节奏放缓催生的成长股反弹行情仍在持续，上周沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+0.4%、+1.5%和+1.7%。

转债市场微涨0.4%，涨幅超越平价指数，转债个券24涨2跌，中小盘转债领涨，石化、重工、徐工、齐翔、深燃等转债未受正股下跌影响逆市上扬，市场情绪明显回暖。

**中采PMI回升，百城房价两年来首降，经济下行压力仍大**

①5月份中采PMI为50.8%，环比回升0.4个百分点，自3月份以来连续第二个月反弹，新订单指数回升1.1个百分点至52.3%。

②5月份百城住宅价格指数环比-0.3%，两年来首次出现下降。其中，一线城市环比-0.2%，两年来首降；二线城市环比-0.4%，连续第二个月回落；三线城市环比-0.5%，连续第4个月回落。

虽然PMI显示景气程度有所回升，近期政策也频频出台防止房价下跌，但经济位于下行周期、商品房库存位于高位，未来房地产企业降价促销将是趋势，房地产投资增速将放缓并拖累经济增长。

**债市仍然看好，股市三季度存反弹机会**

债市方面，上周在降准、再贷款预期的影响下，债券市场收益率大幅下行。

5月30日国务院出台“定向降准”政策，涉农、小微贷款达到一定比例的银行有望受益，政策力度弱于市场传言的降准，债市收益率短期或回升，但在经济增速放缓的大趋势下，中期来看债市仍然向好。

股市方面，IPO节奏的放缓如期带动了近两周创业版的反弹，后续随着基本面预期的改善、资金面的持续宽松，A股蓝筹股可能在三季度迎来估值修复推动的回升，幅度预计在10%以内。

**转债投资策略，关注三季度的反弹机会**

尽管转债长期投资价值仍然不如纯债，但基本面、资金面支撑下，三季度A股可能出现小幅反弹，转债估值目前位于低位，投资价值继续提升。

建议投资者中配或超配转债，参与博弈短期反弹，重点选择工行、中行、平安、石化、隧道等有望受益降准或国企改革题材转债，以及新上市的齐翔转债。

**银行转债：差异化策略**

银行转债无疑是发挥转债攻守兼备特点、博弈短期反弹的重要标的，三只银行转债对应三种不同的策略。

①工行转债是博反弹的首选，风险相对较高，反弹出现之后需果断减仓。

②中行转债到期收益4.4%、纯债溢价率1%，安全性强，付息之后转股溢价率4.4%，也具有一定的博反弹能力。

（3）民生转债转股溢价率19%，博反弹能力较差，但到期收益率达到4.5%，且正股弹性较好，适合长线投资者持有。 (完)