《交易视点》中国转债投资价值继续提升--中信证券

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国中信证券最新发布的可转债策略周报认为，尽管转债长期投资价值仍然不如纯债，但基本面、资金面支撑下，三季度A股可能出现小幅反弹，转债估值目前位于低位，投资价值继续提升。
建议投资者中配或超配转债，参与博弈短期反弹，重点选择工行、中行、平安、石化、隧道等有望受益降准或国企改革题材转债，以及新上市的齐翔转债。
**中小盘转债领涨，多只转债逆市上扬，转债市场情绪回暖**
IPO节奏放缓催生的成长股反弹行情仍在持续，上周沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+0.4%、+1.5%和+1.7%。
转债市场微涨0.4%，涨幅超越平价指数，转债个券24涨2跌，中小盘转债领涨，石化、重工、徐工、齐翔、深燃等转债未受正股下跌影响逆市上扬，市场情绪明显回暖。
**中采PMI回升，百城房价两年来首降，经济下行压力仍大**
①5月份中采PMI为50.8%，环比回升0.4个百分点，自3月份以来连续第二个月反弹，新订单指数回升1.1个百分点至52.3%。
②5月份百城住宅价格指数环比-0.3%，两年来首次出现下降。其中，一线城市环比-0.2%，两年来首降；二线城市环比-0.4%，连续第二个月回落；三线城市环比-0.5%，连续第4个月回落。
虽然PMI显示景气程度有所回升，近期政策也频频出台防止房价下跌，但经济位于下行周期、商品房库存位于高位，未来房地产企业降价促销将是趋势，房地产投资增速将放缓并拖累经济增长。
**债市仍然看好，股市三季度存反弹机会**
债市方面，上周在降准、再贷款预期的影响下，债券市场收益率大幅下行。
5月30日国务院出台“定向降准”政策，涉农、小微贷款达到一定比例的银行有望受益，政策力度弱于市场传言的降准，债市收益率短期或回升，但在经济增速放缓的大趋势下，中期来看债市仍然向好。
股市方面，IPO节奏的放缓如期带动了近两周创业版的反弹，后续随着基本面预期的改善、资金面的持续宽松，A股蓝筹股可能在三季度迎来估值修复推动的回升，幅度预计在10%以内。
**转债投资策略，关注三季度的反弹机会**
尽管转债长期投资价值仍然不如纯债，但基本面、资金面支撑下，三季度A股可能出现小幅反弹，转债估值目前位于低位，投资价值继续提升。
建议投资者中配或超配转债，参与博弈短期反弹，重点选择工行、中行、平安、石化、隧道等有望受益降准或国企改革题材转债，以及新上市的齐翔转债。
**银行转债：差异化策略**
银行转债无疑是发挥转债攻守兼备特点、博弈短期反弹的重要标的，三只银行转债对应三种不同的策略。
①工行转债是博反弹的首选，风险相对较高，反弹出现之后需果断减仓。
②中行转债到期收益4.4%、纯债溢价率1%，安全性强，付息之后转股溢价率4.4%，也具有一定的博反弹能力。
（3）民生转债转股溢价率19%，博反弹能力较差，但到期收益率达到4.5%，且正股弹性较好，适合长线投资者持有。 (完)
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