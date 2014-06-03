《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国化工集团 100 15 9 6/4簿记建档 中信银行 AAA 6/6 6/9 建设银行 ======================================================================================= *华电国际 100 30 9 6/4簿记建档 中国银行 AAA 6/5 6/6 北京银行 ======================================================================================= 中国节能 100 18 6 6/3-6/4簿记 工商银行 AAA 6/5 6/6 环保集团 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *安信证券 41 12 3 6/6招标 浦发银行 AAA 6/9 6/10 (最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= *正泰集团 20 5 12 6/10簿记建档 农业银行 AA 6/12 6/13 ======================================================================================= *中澳控股集团 4 2 12 6/10簿记建档 中国银行 AA- 6/12 6/13 ======================================================================================= 杭州宋城集团 12 4 12 6/3-6/4簿记 工商银行 AA- 6/5 6/6 控股公司 ======================================================================================= 北方水泥 10 10 12 6/4簿记建档 交通银行 AA 6/5 6/6 华夏银行 ======================================================================================= 重庆供销 11 6 12 6/4簿记建档 兴业银行 AA- 6/5 6/6 控股集团 中信银行 ======================================================================================= 九州通 11 5 12 6/4簿记建档 中信银行 AA 6/6 6/9 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 6/5招标 建设银行 AAA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 农业银行等 ======================================================================================= 中银国际证券 30 10 3 6/5招标 中国银行 AAA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 浦发银行等 ======================================================================================= 华融证券 20 5 3 6/5招标 邮政储蓄银行 AA+ 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 招商银行等 ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 6/5招标 中国银行 AA 6/6 6/9 （核定最高发行余额） 农业银行等 ======================================================================================= 广田股份 10 5 12 6/5簿记建档 兴业银行 AA 6/6 6/9 ======================================================================================= 鲁西化工 20 10 12 6/6簿记建档 北京银行 AA 6/9 6/10 招商银行 ======================================================================================= 安徽高速公路 20 10 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/10 6/11 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 广东粤海 30 20 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 招商银行 ======================================================================================= 深圳茂业 4 4 12 6/6簿记建档 中国银行 AA 6/10 6/11 商厦公司 建设银行 ======================================================================================= 广州建筑集团 8 2 12 6/9簿记建档 国开行 AA 6/10 6/11 建设银行 ======================================================================================= 山西煤炭进 20 20 12 6/9簿记建档 中国银行 AA+ 6/11 6/12 出口集团 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *东方明珠 10 10 3 6/6簿记建档 招商银行 AA+ 6/6 6/9 浦发银行 ======================================================================================= *国家电网 100 100 3 6/10簿记建档 建设银行 AAA 6/11 6/12 中信银行 ======================================================================================= *中国商飞 50 20 3 6/10簿记建档 交通银行 AAA 6/11 6/12 中信银行 ======================================================================================= *江西建工集团 3 3 3 6/10簿记建档 浦发银行 AA- 6/12 6/13 ======================================================================================= 北京丰台国资 10 10 5 6/4-6/5簿记 北京银行 AA+ 6/6 6/9 经营管理中心 ======================================================================================= 怀化水业 12 3 3 6/6簿记建档 招商证券 AA- 6/9 6/10 投资总公司 广发银行 ======================================================================================= 昆山经济技术 20 20 5 6/5-6/6簿记 国开行 AA 6/9 6/10 开发区资产经营公司 (中债信用增进投资股份有限公司担保)中国银行 ======================================================================================= 广东粤海 50 10 5 6/6簿记建档 广发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 交通银行 ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 6/6簿记建档 中信银行 AAA 6/10 6/11 国资控股发展公司 ======================================================================================= 东方明珠 10 10 3 6/6簿记建档 招商银行 AA+ 6/10 6/11 浦发银行 ======================================================================================= 浙江台州高速 4 4 3 6/9簿记建档 中信建投证券 AA- 6/11 6/12 公路集团股份公司 中信银行 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 工商银行 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508