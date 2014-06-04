重温稿-《台湾新债预测》统一10年公司债得标利率料落在1.79-1.84%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
路透台北6月3日 - 路透调查显示，台湾食品大厂--统一 周三(4日)标售的10年期公司债，得标利率料落在1.79-1.84%附近。
接受路透调查的五家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五、七年期债得标利率预计在1.29-1.34%、1.62-1.66%附近。
有承销商指出，统一本次公司债预计发行量50亿台币，但分三个年期发行，在各年期量皆不多的状况下，预料利率将偏低。
承销商认为，市场补券需求仍在，尤其对收益率有要求的长线买盘态度积极，但若10年券定价利率低至1.80%以下，买盘较不乐见。
统一将于明日中午标售50亿台币无担保公司债，期限为五、七及10年，各预计发行10、20、20亿台币，各年期增减金额以不超过60%为原则，总金额不超过64亿台币。(完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6