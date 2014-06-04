重温稿-《台湾新债预测》统一10年公司债得标利率料落在1.79-1.84%

路透台北6月3日 - 路透调查显示，台湾食品大厂--统一 周三(4日)标售的10年期公司债，得标利率料落在1.79-1.84%附近。

接受路透调查的五家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五、七年期债得标利率预计在1.29-1.34%、1.62-1.66%附近。

有承销商指出，统一本次公司债预计发行量50亿台币，但分三个年期发行，在各年期量皆不多的状况下，预料利率将偏低。

承销商认为，市场补券需求仍在，尤其对收益率有要求的长线买盘态度积极，但若10年券定价利率低至1.80%以下，买盘较不乐见。

统一将于明日中午标售50亿台币无担保公司债，期限为五、七及10年，各预计发行10、20、20亿台币，各年期增减金额以不超过60%为原则，总金额不超过64亿台币。(完)