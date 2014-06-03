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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:52 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元走势震荡，此前澳洲央行发布利率声明稿

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* 澳元兑美元基平持平，澳洲央行维持利率在2.50%不变

* 鉴于大宗商品价格下跌，澳洲央行谈到澳元时使用了“高”这个字

* 澳元兑美元一度应声涨至日高0.9265

* 之后因央行提及澳元汇率“高”而跌至0.9244

* 澳元兑美元最新报0.9257，基本持平于利率决议公布前的水准。

(完)

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