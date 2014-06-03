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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:56 BJT

韩国金融：政府可能最快周二决定发行20亿美元外币债券--消息

路透首尔6月3日 - 多位知情消息人士告诉路透，韩国政府即将决定发行价值20亿美元的美元及欧元计价债券，最快可能在周二。

韩国企划财政部预计将发行30年期美元债券及10年期欧元债券，5月时已在伦敦及纽约举行路演。

消息人士不愿具名，因发债细节尚未敲定。

这批债券是为了年底到期的价值25亿美元债券借新还旧，同时韩国政府也希望为其他国内发债机构建立新的指标债。

三星证券、产银亚洲金融、摩根大通、美银美林、高盛、瑞士信贷、德意志银行及巴克莱担任此次发债的簿记行。

穆迪、标准普尔及惠誉分别给予韩国政府Aa3/A+/AA-评等。

韩国政府上一次是在2013年底发债，当时发行了10亿美元10年期美元债券。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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