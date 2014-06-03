《汇市简讯》欧元兑澳元：澳洲央行利率决议几未带来影响

台湾汇市：台币盘初续扬且触及30元，热钱大军再压境外银狂丢美元

路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。