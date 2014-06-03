《汇市简讯》欧元兑澳元：澳洲央行利率决议几未带来影响

台湾汇市：台币盘初续扬且触及30元，热钱大军再压境外银狂丢美元
路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
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* 澳洲央行维持利率在2.50%不变
* 利率决议和声明一如预期，对欧元兑澳元几无影响
* 下行趋势依然不变--低点更低/高点下移
* 不过未来几天有可能反弹
* 预期将很快会重新测试1.50整数水平
(完)
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路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%