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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:55 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元：澳洲央行利率决议几未带来影响

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* 澳洲央行维持利率在2.50%不变

* 利率决议和声明一如预期，对欧元兑澳元几无影响

* 下行趋势依然不变--低点更低/高点下移

* 不过未来几天有可能反弹

* 预期将很快会重新测试1.50整数水平

* 图表：link.reuters.com/kus79v

(完)

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