《中国企业债发行日程表》--6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 保山国资 18 7 5/27簿记建档 7.79% AA 5/28-6/4 中德证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉蔡甸城建 8 7 5/27簿记建档 7.24% AA 5/28-6/4 国信证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 银川高新技术 8 8 5/27簿记建档 8.15% AA 5/28-6/4 财通证券 产业开发总公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 青海海东 12 7 5/29簿记建档 7.75% AA- 5/30-6/4 银河证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保) 国开证券 ========================================================================================= 成都龙泉驿区 20 7 5/29簿记建档 6.90% AA 5/30-6/4 一创摩根证券 国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 金坛国发国际 6 7 5/29簿记建档 6.85% AA 5/30-6/4 海通证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设兵团 8 7 5/30簿记建档 6.68% AA 6/3-6/4 兴业证券 农十二师国资公司 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 孝感城建投 16 7 5/28簿记建档 6.89% AA 5/29-6/5 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 光大证券 ========================================================================================= 江苏苏海投资 13 7 5/28簿记建档 7.28% AA 5/29-6/5 国信证券 集团有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广州地下铁 30 10 5/30簿记建档 *6.05% AAA 6/3-6/5 广州证券 道总公司 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 广发证券 万联证券 ========================================================================================= 天津津南城建投 18 7 5/30簿记建档 *6.50% AA 6/3-6/5 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 北京京西鑫融 10 7 5/29簿记建档 6.60% AA 5/30-6/6 国信证券 投资管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津市宁河县 15 7 5/29簿记建档 7.00% AA 5/30-6/6 渤海证券 兴宁建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 恩施城市建设 11 7 5/30簿记建档 *7.50% AA 6/3-6/9 长江证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 吉安市井冈山 8 7 5/30簿记建档 上限8.90% AA- 6/3-6/9 宏源证券 开发区金庐陵 经济发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/吉安市城投提供担保) ========================================================================================= 重庆园业 8 7 5/30簿记建档 上限8.90% AA- 6/3-6/9 华林证券 实业公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权进行担保) ========================================================================================= 唐山丰南 20 7 5/29簿记建档 7.23% AA 5/30-6/13 首创证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508