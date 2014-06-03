《中国债市每日综述》利好落地金融债收益率领跌，一级向好后市看多

* 扩大定向降准范围等消息落地，利率债收益率续降

* 金融债收益率跌幅领先

* 国开行福娃债发行表现乐观

* 不排除收益率会出现反弹，但后市整体看多

路透上海6月3日 - 中国将加大定向降准力度等消息出台，端午节后银行间市场利率产品收益率大幅下行，周二政策性金融债以约10个基点(bp)的幅度领跌。一级市场方面，国开行招标的五期固息债，结果亦偏向乐观。

交易员认为，目前市场流动性基本无忧，政策展望方面，不排除未来仍有向宽的手段出台。现券收益率在经过连续急跌后，虽然不排除出现反弹的可能，但整体趋势仍然向下，市场看多情绪浓厚。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

上海一银行交易员表示，受上周五落地的利好消息推动，今日金融债收益率跌幅达10bp左右。“(后市)挺乐观的，市场继续认为后面有宽松的环境。”

国家开发银行 下午招标发行五期固息债，其中一年期中标利率为4.09%。二级市场上，剩余期限近一年的固息国开债140212券中介报出的卖价收益率 为4.20%。

利率互换市场上，目前最新价格较上周五正常收盘时段下跌，但较利好消息出台后继续成交最低水平，有所反弹。

至于官方今日公布的非制造业PMI尽管走升，但基本未扰动机构看多热情。

中信证券最新发布的债券市场周报指出，中国经济基本面低位企稳概率较大，但难有趋势性反弹。而中国政府加大金融对实体经济的支持，货币政策有望进一步宽松，支撑债券市场继续走强。

剩余期限近七年的国开行固息债140203券中介最新报价收益率 在4.87%/4.84%，此前该债最新估值 为4.9768%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.652元，较上日结算价涨0.138元，或0.15%。

**回购利率稳中略降，资金短期不足忧**

银行间资金市场周二较为平稳，主要回购利率 稳中小降。交易人士表示，端午小长假后首个交易日，市场流动性整体较为平稳，各期限主要资金拆借难度均不大；国务院定向降准政策对资金面暂未产生明显影响，但却有效安抚了市场预期。

交易员并指出，初步估计月初例行存款准备金调整对资金利率干扰不大，定向降准具体细则尚未公布，当前央行正回购相对温和，机构资金面预期并未太过恐慌，仅谨慎关注半年末时点。

“资金比较平稳，不松，也不紧 ，虽然企业缴税最后一天，但资金也不难借。”上海一银行交易员称，央行正回购幅度算适中，今天包括到期量还算是小幅净投放，央行态度还是比较温和，月初资金面没有太大担心。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,511.51亿元，较上日8,309.43亿元增逾一成；其中，隔夜品种成交7,970.33亿元，上日为7,156.22亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5368 2.5794 -4.26 7,970.33

七天 3.1927 3.2417 -4.90 1,101.55

14天 3.3520 3.3717 -1.97 175.44

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3950 4.1050 -71.00 2,638.54

七天 3.5150 2.9000 +61.50 515.75

14天 3.7000 2.8800 +82.00 49.03

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5800 2.6614 -8.14 --

七天 3.2100 3.2500 -4.00 --

14天 3.3800 3.3300 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5210 2.5700 -4.90 --

七天 3.1800 3.2300 -5.00 --

三个月 4.8830 4.9250 -4.20 --