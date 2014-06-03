新闻稿：穆迪向华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化交易授予暂行评级

（以下内容节选自穆迪提供的中文新闻稿。）

受评级证券约人民币 亿元

香港，2014年6月3日—穆迪投资者服务公司向华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化信托授予暂行评级，这是由中国汽车货款应收款支持的国内资产证券化信托交易项目。

华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化信托是大众汽车金融 (中国) 有限公司 (“VWFC”，未评级) 首笔发起、幷由穆迪评级的信贷资产证券化交易。上述交易是VWFC向国内借款人提供的汽车货款应收款的静态现金证券化。

VWFC是大众汽车金融服务股份公司 (Volkswagen Financial Services AG，“VWFS AG”) (A3/P-2/正面) 的全资子公司，是中国银行业监督管理委员会 (“银监会”) 监督管理的持牌汽车金融公司。

VWFC于2004年在北京成立，通过大众汽车经销商向中国各省购买汽车 (包括所有大众汽车品牌) 人士提供汽车贷款。

已完成的评级如下：

发行人：华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化信托 ...人民币[699,000,000]元的A级资产支持票据，2020年到期，授予暂行评级 (P)Aa3 (sf) ...人民币[44,000,000]元的B级资产支持票据，2020年到期，授予暂行评级 (P)Baa2 (sf) 2020年到期、人民币[52,723,875]元的次级证券则未获穆迪评级。

虽然穆迪在证券的最终销售前授予暂行评级，但这些评级仅代表穆迪的初步信用意见。在完成审阅相关交易和相关文件后，穆迪会尽力为票据授予最终评级。最终评级可能与暂行评级有所不同。

上述评级说明了在法定最终到期日或以前投资者所可能承担的预期损失。本交易结构可让受评票据按时支付利息及在最终法定到期日或以前最终偿还本金。