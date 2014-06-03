新闻稿：穆迪向华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化交易授予暂行评级

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
（以下内容节选自穆迪提供的中文新闻稿。）
受评级证券约人民币 亿元
香港，2014年6月3日—穆迪投资者服务公司向华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化信托授予暂行评级，这是由中国汽车货款应收款支持的国内资产证券化信托交易项目。
华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化信托是大众汽车金融 (中国) 有限公司 (“VWFC”，未评级) 首笔发起、幷由穆迪评级的信贷资产证券化交易。上述交易是VWFC向国内借款人提供的汽车货款应收款的静态现金证券化。
VWFC是大众汽车金融服务股份公司 (Volkswagen Financial Services AG，“VWFS AG”) (A3/P-2/正面) 的全资子公司，是中国银行业监督管理委员会 (“银监会”) 监督管理的持牌汽车金融公司。
VWFC于2004年在北京成立，通过大众汽车经销商向中国各省购买汽车 (包括所有大众汽车品牌) 人士提供汽车贷款。
已完成的评级如下：
发行人：华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化信托 ...人民币[699,000,000]元的A级资产支持票据，2020年到期，授予暂行评级 (P)Aa3 (sf) ...人民币[44,000,000]元的B级资产支持票据，2020年到期，授予暂行评级 (P)Baa2 (sf) 2020年到期、人民币[52,723,875]元的次级证券则未获穆迪评级。
虽然穆迪在证券的最终销售前授予暂行评级，但这些评级仅代表穆迪的初步信用意见。在完成审阅相关交易和相关文件后，穆迪会尽力为票据授予最终评级。最终评级可能与暂行评级有所不同。
上述评级说明了在法定最终到期日或以前投资者所可能承担的预期损失。本交易结构可让受评票据按时支付利息及在最终法定到期日或以前最终偿还本金。
穆迪的评级仅代表与本交易有关的信用风险，其他可能会对投资者的收益率有显着影响的非信用风险，幷不在评级的考量范围内。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508