香港股市：早盘上涨，受中国制造业数据利好的激励

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透香港6月3日 - 香港股市周二早盘上涨，由金融股及地产股领涨，强劲的中国制造业数据公布之后，令投资人更加寄望中国经济在疲弱数月之后或许正在好转。
周日公布的中国5月官方制造业PMI创年内新高至50.8，高于预期。今日公布的中国汇丰5月制造业PMI创四个月高点至49.4，低于初值49.7。
中午时分，恒生指数 上涨0.7%至23,243.77点，稍早时曾触及1月2日以来最高，并将年内跌幅缩减至不到1%。恒生国企指数 上涨1.1%。
继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。
放宽准备金率的举措提振中资银行股。中国工商银行 上涨1.6%。
澳门博彩板块在澳门政府公布5月博彩收入之前表现强劲，永利澳门 上涨1.9%，金沙中国 上涨1.0%。中午时分，澳门政府公布，5月份的博彩收入按年增加9.3%至323.54亿澳门元，同比增幅为今年2月以来连续第三个月下滑。 (完)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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