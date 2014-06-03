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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 13:20 BJT

香港股市：早盘上涨，受中国制造业数据利好的激励

路透香港6月3日 - 香港股市周二早盘上涨，由金融股及地产股领涨，强劲的中国制造业数据公布之后，令投资人更加寄望中国经济在疲弱数月之后或许正在好转。

周日公布的中国5月官方制造业PMI创年内新高至50.8，高于预期。今日公布的中国汇丰5月制造业PMI创四个月高点至49.4，低于初值49.7。

中午时分，恒生指数 上涨0.7%至23,243.77点，稍早时曾触及1月2日以来最高，并将年内跌幅缩减至不到1%。恒生国企指数 上涨1.1%。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

放宽准备金率的举措提振中资银行股。中国工商银行 上涨1.6%。

澳门博彩板块在澳门政府公布5月博彩收入之前表现强劲，永利澳门 上涨1.9%，金沙中国 上涨1.0%。中午时分，澳门政府公布，5月份的博彩收入按年增加9.3%至323.54亿澳门元，同比增幅为今年2月以来连续第三个月下滑。 (完)
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