《路透晚报》--6月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：汇丰5月制造业PMI终值创四个月高点，经济正企稳但难言触底

最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。不过其中新出口订单创49个月高点，新订单亦重返荣枯线。汇丰中国5月制造业PMI终值为49.4，高于4月终值48.1，但较初值49.7下修。

--中国数据：5月官方非制造业PMI升至55.5，创六个月新高--统计局

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，5月官方非制造业商务活动指数升至55.5，较上月上升0.7个百分点，并创出六个月新高。

--中国房地产：5月百城住宅均价环比近两年来首次转跌，房价下行之势显现

最新数据显示中国房价延续两年的升势开始动摇。中国指数研究院 公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第 二个月下跌。

--《热点聚焦》中国高压反腐后遗症：官场“尸位素餐”成改革拦路虎

中国刮骨疗毒式的反腐风暴愈刮愈烈，在赢得民心的同时，亦显现被总理李克强直斥为“尸位素餐”的后遗症。业内人士指出，反腐+改革是习李政府执政逾一年来的最大看点，在中国推进经济结构转型之际，这种“为官不为”无疑会成为改革“拦路虎”，因其决定着中央改革举措能否真正落地。而要重塑官场形象，打造高效廉洁政府机构，用人制度和监督机制的完善将是关键。

--中国贸易：商务部终裁认定原产欧盟和美国的四氯乙烯存在倾销

中国商务部周二新闻稿称，终裁认定原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯存在倾销。自5月31日起，进口经营者在进口原产欧盟和美国的四氯乙烯时，应向中国海关缴纳27.6%至71.8%的反倾销税。

--投行观点：中国在未来几周内可能下调利率或存款准备金率--巴克莱

国际投行--巴克莱最新研究报告称，在未来的几周内，中国将更有可能实施更加宽松的货币政策，包括（目标）利率或存款准备金率下调。报告认为，这种政策放松亦或表现为再贷款、定向存款准备金率的下调、创新性的金融工具等。将会提高信用可获得性，并且减少实体经济中特定领域的融资成本。

--路透调查：台湾5月出口年增率料回落至4%，CPI年增率料降至1.63%

根据路透调查访问11位分析师的预估中值，台湾5月出口料较上年同期成长4%，增速慢于4月。4月出口年增率为6.2%，高于市场预估。出口对于台湾经济来说至关重要，是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购量增未扰单日净投放，央行续扶助应对季节扰动因素

中国人民银行公开市场周二单日净投放资金530亿元人民币。市场人士指出，当日正回购操作量随到期量同增，较上周同期增加；但轧差后投放量仍不小，企业所得税汇算清缴等季节性扰动因素轮番登场，公开市场继续扶助，呵护市场流动性维持在适度水平。

--路透调查：四成半券商和五成基金预期中国未来三个月全面降准

2014年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对6月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期；但对未来三个月全面降准预期继续升温，其中，持该预期的券商和基金的机构占比分别为四成半和五成。

--中国货币市场：主要回购利率稳中略降，定向降准加码资金影响暂不明显

中国银行间资金市场周二较为平稳，主要回购利率稳中小降。交易人士表示，端午小长假后首个交易日，市场流动性整体较为平稳，各期限主要资金拆借难度均不大；国务院定向降准政策对资金面暂未产生明显影响，但却有效安抚了市场预期。

--中国债市动态：定向降准将加力促现券收益率续降，但止盈盘浮现限制跌幅

中国国务院常务会议提出将加大定向降准政策力度，推动银行间市场周二早盘现券收益率继续下行，但止盈盘随后浮现令跌幅受限，国债期货亦在盘初大幅冲高后回落；而随着资金预期趋向宽松，IRS呈现陡峭化走低，短端降幅约10个基点(bp)。

--中国债市：信用债收益率估值全线回落，中短期品种降幅稍大--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值全线回落，其中一至五年期的中短期品种跌幅稍大。一年和三年期各评级品种估值下滑介于6-9个基点(bp)，而在五年期各评级品种中，AA+级降幅最为明显，下跌9个bp。

【外汇】

--中国汇市：人民币跟随中间价收贬，本月仍面临短期贬值压力

中国人民币兑美元周二收贬至6.2541元。中间价继续微幅走贬至近 九个月新低，结购汇在早盘保持相对均衡，但午盘时购汇逐渐占据上风，美元价格振荡走升。

--离岸人民币：贝莱德首次获得中国外管局批出20亿元RQFII投资额度

全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock）称，旗下北亚的分支获得中国外汇管理局批出20亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，为集团首个。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据转暖略缓和市场悲观预期

中国股市沪综指周二震荡近收平。小长假期间汇丰和中采PMI先后回升，分析师指出，其表明经济短期下滑风险降低，加之政策面的微刺激措施，令场内悲观预期有所减弱，大盘短期维持震荡格局。沪综指收报2,038.305点，微跌0.04%。

--香港股市：涨0.9%至五个月最高收位，中国制造业数据提振人气

香港股市周二创出五个月来的最高收位。中国制造业调查令人更加寄望，中国经济可能正在改善。恒生指数收高0.9%至23,291.04点，恒生国企指数涨1.2%。

--中国证券：新三板和优先股出让方按1‰税率缴纳证券交易印花税--财政部

中国财政部周二发出通知称，在全国中小企业股份转让系统买卖、继承、赠与股票所书立的股权转让书据，依书立时实际成交金额，由出让方按 1‰的税率计算缴纳证券（股票）交易印花税。

--中国金属：青岛港因调查案件暂停铝和铜的运出--消息

贸易和仓储方面的消息人士周一表示，中国青岛港因调查案件暂停金属铝和铜的运出，这令提供金属融资的银行人士和贸易公司感到担忧。

--全球金融：“四大”会计师事务所中国公司正与SEC进行和解磋商--文件

根据周一公布的监管文件，“四大”会计师事务所的中国公司正力图与美国证券监管机构达成和解，以解决双方长期以来关于美方能否查看审计文件方面的争议。

--台股业绩：宏达电5月营收211亿台币，较去年同期减27%