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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 13:47 BJT

印度利率：央行维持回购利率在8.00%不变，法定流动率下调50个基点

路透孟买6月3日 - 印度央行总裁拉詹周二宣布，维持回购利率在8.00%不变，符合广泛预期。随着央行推出一系列紧缩政策，该国消费者物价今年不断下滑。

印度央行还采取措施增加可用信贷，降低了放债银行必须在央行存储的法定准备金数额--称作法定流动率--自6月中旬起，该流动率下调50个基点至存款额的22.5%。

路透对分析师调查显示，市场压倒性地预期印度央行将保持政策回购利率 不变。央行上次行动是在1月加息25个基点。

自拉詹去年9月执掌印度央行以来，已经将该回购利率提高75个基点，以抑制该国的高消费者通胀率。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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