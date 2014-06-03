离岸人民币：贝莱德首次获得中国外管局批出20亿元RQFII投资额度

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港6月3日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock） 称，旗下北亚的分支获得中国外汇管理局批出20亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，为集团首个。
贝莱德亚太区策略产品管理主管盛飞龙（Marc Desmidt）在一份声明中称，“很高兴获得RQFII的投资额度，集团将为其客户提供更佳投资方案。RQFII连同旗下两个QFII（合格境外机构投资者）牌照，为日益重要的中国资本市场提供直接投资机会。”
贝莱德旗下贝莱德资产管理北亚有限公司3月已获授予RQFII牌照，可以投资于中国内地资本市场，包括A股市场及在岸债券市场。
集团另外两家分支分别于2011及12年获得QFII牌照，及各1亿美元的投资额度。
贝莱德主要提供投资管理、风险管理及顾问服务，总部位于纽约，业务遍布全球30个国家，于今年3月底为止其管理的资产总值约4.4万亿美元。
中国国家外汇管理局最新数据显示，截止5月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)66家，获批额度共计2,362亿元人民币。除贝莱德之外，施罗德投资 以及麦格理基金管理的香港子公司均获批出各10亿元RQFII额度。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508