《焦点》澳洲央行维持利率在2.5%不变；出口提振经济成长

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
从比较乐观的方面来看，有更多证据显示，用于扩大资源产能的庞大投资正在促进出口增长，并给经济带来支撑。
政府周二公布的数据显示，第一季净出口对经济成长的贡献为1.4个百分点。这是五年来的最大贡献程度，且远高于市场预期，促使分析师纷纷上修整体经济成长预估。
完整的GDP报告将于周三公布，预计将显示第一季GDP较前季扩张1%。
这将带动GDP的年增幅达到3.3%，创下近两年来最快增速。与2013年第一季仅增长2.1%相比，这是明显改善。
“矿业投资的巨大荣景将日益进入生产和出口阶段，而全球对澳洲增强的产出仍具有十分强劲的需求，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师John Peters称。
“的确，公司计划和行业分析暗示，随着新矿和液化天然气厂的投产，今后资源出口将大幅增长。”(完)
(编译 于春红/朱晓军/王翔琼；审校 张涛/石冠兰)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508