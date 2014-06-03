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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 14:08 BJT

《焦点》澳洲央行维持利率在2.5%不变；出口提振经济成长

从比较乐观的方面来看，有更多证据显示，用于扩大资源产能的庞大投资正在促进出口增长，并给经济带来支撑。

政府周二公布的数据显示，第一季净出口对经济成长的贡献为1.4个百分点。这是五年来的最大贡献程度，且远高于市场预期，促使分析师纷纷上修整体经济成长预估。

完整的GDP报告将于周三公布，预计将显示第一季GDP较前季扩张1%。

这将带动GDP的年增幅达到3.3%，创下近两年来最快增速。与2013年第一季仅增长2.1%相比，这是明显改善。

“矿业投资的巨大荣景将日益进入生产和出口阶段，而全球对澳洲增强的产出仍具有十分强劲的需求，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师John Peters称。

“的确，公司计划和行业分析暗示，随着新矿和液化天然气厂的投产，今后资源出口将大幅增长。”(完)

(编译 于春红/朱晓军/王翔琼；审校 张涛/石冠兰)
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