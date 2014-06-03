投行观点：中国房地产市场下行风险未结束，应出台措施稳预期--法兴

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透上海6月3日 - 法兴银行中国经济师姚炜周二表示，房地产市场已是中国经济最大的下行风险，而且这种下行风险还将继续，因此中国应采取措施来稳定房价预期，避免叠加风险。
她预期，此次房地产调整时间可能比过去要长，而且调整过后房价恶性反弹的情况也不会出现，因为目前的调控思路已转向由市场来双向调控，信贷短期内不会轻易放松。
她指出，房地产及建设等相关产业链占到中国国内生产总值（GDP）的三成左右；而房地产在国内金融系统中，除了开发贷、购房抵押贷款外，还包括开发商的信托等非银行贷款、地方政府以土地抵押的贷款、以及各企业以房产为抵押的制造业贷款等，这些部分加起来总量将占GDP的八成。
“真正担心的是抵押品，一旦房价进入长期下降通道的预期形成，就会非常危险。”她说，中央需要将房地产信贷稳住，这样才能让房地产市场不出现大的回落，例如保证居民正常购房的按揭，这样其实就是稳住了房地产市场的需求端。
她认为，目前中国政府所采取的应对策略是以时间换空间，在一段时间内通过保持房价的稳定来消化房地产库存，促进房地产企业去杠杆。房地产市场调整的时间可能会比较长，至少需要一两个季度。
“央行提出商业银行支持首套房按揭贷款、房企融资渠道逐渐打开等政策，年内（房地产市场）避免重大调整的机会仍然存在。”她说。
国内最大房地产企业之一的绿地集团董事长张玉良近日亦表示，短期来看，未来三四个月国内房地产市场会继续呈现严峻的状态。但中央和地方将按照市场化原则有所作为，预计今年第四季房地产市场就可能会好于现在。
最新数据显示中国房价延续两年的升势已开始动摇。中国指数研究院公布的5月份百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508