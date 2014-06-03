日本债市：指标公债价格略跌，10年券标售结果强劲支撑市场人气

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
指标10年期日债现券收益率 较周一上涨0.5个基点至0.585%，今日盘中稍早曾触及0.590%的高位。
超长券种方面，20年券收益率 持平在1.445%，稍早曾涨至1.450%。30年期日债收益率 下跌0.5个基点至1.690%，但在周四规模4千亿日圆的30年券月度标售之前，收益率涨幅有限。
日经金融新闻周二援引政府退休金投资基金(GPIF)资产配置委员会主席Yasuhiro Yonezawa的话称，该基金对日本国内股市的投资比重可能将从目前的12%提高至20%。
此类举措未来对日债可能不利，但周二市场对此消息反应不大。
10年期日债期货 波动在极窄的145.31至145.36区间，早盘收低0.04点，至145.36。最新下跌0.01点至145.39。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.000% +0.0 0.175%
10年期公债 0.585% +0.5 0.580%
20年期公债 1.445% +0.0 1.445%
30年期公债 1.690% -0.5 1.695%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.36 -0.04 145.40
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/李婷仪 审校 石冠兰/高琦)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508