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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 13:57 BJT

日本债市：指标公债价格略跌，10年券标售结果强劲支撑市场人气

指标10年期日债现券收益率 较周一上涨0.5个基点至0.585%，今日盘中稍早曾触及0.590%的高位。

超长券种方面，20年券收益率 持平在1.445%，稍早曾涨至1.450%。30年期日债收益率 下跌0.5个基点至1.690%，但在周四规模4千亿日圆的30年券月度标售之前，收益率涨幅有限。

日经金融新闻周二援引政府退休金投资基金(GPIF)资产配置委员会主席Yasuhiro Yonezawa的话称，该基金对日本国内股市的投资比重可能将从目前的12%提高至20%。

此类举措未来对日债可能不利，但周二市场对此消息反应不大。

10年期日债期货 波动在极窄的145.31至145.36区间，早盘收低0.04点，至145.36。最新下跌0.01点至145.39。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.175%

10年期公债 0.585% +0.5 0.580%

20年期公债 1.445% +0.0 1.445%

30年期公债 1.690% -0.5 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.36 -0.04 145.40

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/李婷仪 审校 石冠兰/高琦)
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