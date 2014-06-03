《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.93%，预期需求尚佳

* 招标品种：财政部七年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(4日)10:35-11:35

* 受访人数：8位(银行、券商）

* 预测区间：3.90%-3.98%

* 预测均值：3.93%

路透北京6月3日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发行七年固息国债。路透调查显示，政策定向放松力度将加大，有效巩固债市多方士气，考虑机构对货币政策进一步趋松心有期待，后市看多情绪浓厚，料明日新债需求尚佳，预测均值落在3.93%。

中国国家开发银行 周二下午招标的五期债(市场戏称"福娃债")全面开花，其收益率均落于二级下方，且全线创年内同期限政金债新债发行低位。

“从今天的发行来看，预期明天国债需求会比较好，上周五公布的加大定向降准措施力度让大家对政策调整大方向更加明晰，对未来的空间也有一定期待。”上海一银行交易员称。

国信证券报告指出，从近期利率债的招标情况来看，配置资金依然存在；六月初资金面亦不会对债市有过大扰动，明日国债为较为活跃的关键期限品种，因此预计招标情况较好。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.0072%。二级市场上，此次增发的标的券--剩余期限约6.8383年的固息国债140006最新成交收益率 为3.98%。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国上周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

银行间资金市场周二较为平稳，主要回购利率 稳中小降。交易人士表示，端午小长假后首个交易日，市场流动性整体较为平稳，各期限主要资金拆借难度均不大；国务院定向降准政策对资金面暂未产生明显影响，但却有效安抚了市场预期。

明日新债招标量为280亿元人民币，上述债券为第六期国债 第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

原发行部分当日停止交易一天；招标结束至6月9日进行分销；6月11日起与原发行部分合并上市交易。票面利率4.33%。

财政部先后于4月2日和5月14日首发和续发了第六期国债，发行规模各为280亿和280.5亿元。首次续发中标收益率4.0402%，两次投标倍数分别为1.86倍和1.79倍。 (完)