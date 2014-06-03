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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 14:05 BJT

国际油市：布兰特原油升至109美元附近，中美数据抵消OPEC增产影响

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，5月官方非制造业商务活动指数升至55.5，较上月上升0.7个百分点，并创出六个月新高。汇丰的一份调查显示，中国出口订单改善，不过制造业活动仍萎缩。

“两份(调查)基本符合预期，这就是为何油价目前没有真正回应的原因，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。“亚洲交易时段，美国制造业数据仍给市场带来少许影响。”

美国制造业活动5月加速扩张，建筑业支出4月连续第三个月增长，显示经济成长在第二季重拾动能。

“我们想看到全球经济改善，这样就有需求来吸收石油供应，”Le Brun表示。

供应充沛打压油价，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量预计将升至三个月高位，因安哥拉和伊拉克供应增加。俄罗斯石油产量逐步减少，但每日仍维持在1,000万桶上方。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 于春红/高琦)
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