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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 14:09 BJT

中国证券：新三板和优先股出让方按1‰税率缴纳证券交易印花税-财政部

路透北京6月3日 - 中国财政部周二发出通知称，在全国中小企业股份转让系统买卖、继承、赠与股票所书立的股权转让书据，依书立时实际成交金额，由出让方按 1‰的税率计算缴纳证券（股票）交易印花税。

财政部网站新闻稿并显示，在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统买卖、继承、赠与优先股所书立的股权转让书据，均依书立时实际成交金额，由出让方按 1‰的税率计算缴纳证券（股票）交易印花税。

新闻稿要求，上述两项印花税规定自2014年6月1日起执行。（完）

欲浏览财政部全文，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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